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    藍白批司法迫害彭振聲 民進黨：惡意操作非常冷血

    民進黨發言人吳崢（右起）、桃園市議員許家睿、魏筠，召開「桃園送禮救罷免 打壓罷團出奧步」記者會。（記者王藝菘攝）

    民進黨發言人吳崢（右起）、桃園市議員許家睿、魏筠，召開「桃園送禮救罷免 打壓罷團出奧步」記者會。（記者王藝菘攝）

    2025/07/02 10:48

    〔記者陳政宇／台北報導〕台北市前副市長彭振聲捲入京華城案，彭妻昨天墜樓身亡，藍白兩黨皆指控司法迫害、押人取供。對此，民進黨今（2日）向彭振聲及其家人致哀，並強調若有政治人物或政黨趁機消費、惡意渲染，刻意操作這起悲傷事件，是非常冷血且惡質的手法。

    台北地院審理京華城案，昨上午原定勘驗彭振聲的偵訊錄音檔，彭在庭內等候開庭時，突然接到妻子在高雄住處墜樓身亡的噩耗，他崩潰痛哭，怒指檢察官說「你們有沒有良心」，隨後由胞弟陪伴回家。

    民進黨中央今天召開「桃園送禮救罷免，打壓罷團出奧步」記者會，由發言人吳崢、桃園市議員許家睿和魏筠出席。媒體詢及對藍白聲援彭振聲、批評司法迫害的看法。

    對此，吳崢表示，針對昨天發生的這一起悲劇，全台灣人看到都會覺得相當不忍，也感受得到彭振聲心中的哀傷和悲痛，民進黨也向彭及其家人致上哀悼之意。

    吳崢強調，希望這樣的事件不要被有心人士拿來利用，如果有政治人物或政黨刻意操作，把這樣一起悲傷的事件，趁機拿來消費、進行惡意渲染，這是非常冷血、也是非常惡質的一種手法。

    此外，民進黨發言人戴瑋姍也表示，每個生命都是非常寶貴，請家屬節哀。她強調，沒有人願意看到這樣的憾事發生，也呼籲相關黨政人士勿以此憾事做政治操弄或刻意扭曲影射。

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