對賴清德第四講「國防」特別緊張？ 顏擇雅曝藍營擔心一件事

總統賴清德發表「團結國家十講」第四講「國防」。（總統府提供）

2025/07/02 11:40

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德昨（1）日進行「團結國家十講」第四講，主題談到國防。作家顏擇雅指出，面對此題，藍營顯然特別緊張，這代表藍營心知肚明，國防就是自己在大罷免中的軟肋。

作家顏擇雅今日在臉書PO文表示，賴清德十講中的第四講「國防」，藍營顯然特別緊張，資深媒體人趙少康竟然在賴清德還沒開講之前，就宣佈要召開記者會。這代表什麼？「這代表藍營心知肚明，國防就是自己在大罷免中的軟肋。」

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顏擇雅指出，中間選民全都超挺國防，因為國防就是每個人的生命財產安全。藍營如今處心積慮，就是要選民忘記藍委在七、八個月前如何對國防預算百般刁難。

顏擇雅說，所以，今後20幾天，一定要多多讓證據說話，讓大家記得藍委馬文君名言：「刪光台灣潛艦預算，是向世界宣示和平的決心！等真的要開戰再編預算！」也要讓大家記得，藍委賴士葆競選廣告看板曾炫耀自己刪減「新式戰機採購特別預算，占刪減總額100%」。還有徐巧芯那個超侮辱台灣潛艦的嘴臉：「浮起來啦！浮起來啦！浮起來就有錢了！」

顏擇雅最後也在臉書貼文下方留言區，貼出當事人過去的發言紀錄，並表示：「投票日前請多多散播。」

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