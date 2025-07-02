板橋在地人相挺 立委賴瑞隆、吳思瑤掃市場喊罷免葉元之

民進黨立委賴瑞隆（中）、吳思瑤（右二）與議員石一佑（右）前進板橋國泰市場，支持罷團宣傳罷免藍委葉元之。（記者翁聿煌攝）

2025/07/02 10:39

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨立委賴瑞隆、吳思瑤2人今天參加公民團體「板橋大刪元」的市場掃街宣傳活動，相挺罷免藍委葉元之，吳思瑤指出，她和賴瑞隆都是在板橋成長、念書的板橋子弟，希望能罷免掉不適任的立委，選出真正能為板橋發聲、代言的好立委。

葉元之則反批，大家可以去查立法院網站公開資訊，他的質詢數超過100次，是吳思瑤跟賴瑞隆的好幾倍，認真的人要被打混的人罷免，放牛班要罷免資優班，有公道嗎？

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賴瑞隆、吳思瑤今天與罷團成員合體，前進板橋國泰市場，眾人一起呼口號「罷免葉元之、板橋喜滋滋」，吳思瑤指出，葉元之不適任立委，整天在跑媒體通告，鮮少在立法院問政，所以被罷免掉，就可以去當網紅藝人，不像她和賴瑞隆，多次連任公督盟評鑑的優秀立委，今天特地抽空到板橋陪同「板橋大刪元」的志工一起掃市場罷宣傳罷免，等會還要回到立法院。

賴瑞隆指出，藍委最近提出延會，目的就是為涉及違法的藍委撐起保護傘，卻沒留在立法院開會，藍委才是真正的薪水小偷，中國對台灣虎視眈眈，每個台灣人都不是局外人，大家團結一致支持罷免，換掉中共的代理人，扭轉被中國控制的國會。

葉元之也質疑，吳思瑤跟賴瑞隆在上班時間，不去立法院，也不顧選區，卻跑到板橋來欺負板橋人，他們兩個才是最需要被罷免的爛民代，尤其是吳思瑤，之前被罷免時哭哭啼啼，現在又來霸凌別人，實在令人噁心。（11:53更新，新增葉元之回應）

民進黨立委賴瑞隆（左）、吳思瑤前進板橋國泰市場，支持罷團宣傳罷免藍委葉元之。（記者翁聿煌攝）

民進黨立委賴瑞隆（中）、吳思瑤（右）前進板橋國泰市場，支持罷團宣傳罷免藍委葉元之。（記者翁聿煌攝）

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