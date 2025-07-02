彭振聲早反駁「無不正訊問」 孟買春秋：再次開庭是柯昌堅持

「孟買春秋」認為，即使彭振聲和律師都否認不正審訊，但在柯文哲和黃國昌的堅持之下，法院依法再度傳喚交保多時的彭振聲，勘驗柯黃二人堅信的不正審訊光碟。圖為民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/07/02 11:24

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市副市長彭振聲捲入京華城弊案，彭妻昨（1日）輕生，民眾黨對此痛罵「政府逼死人」，更召集支持者包圍北院。經常在臉書針砭時事的粉專「孟買春秋」發文指出，當時會再度開庭的原因，就是因為柯文哲和黃國昌的堅持。

北院昨日勘驗彭振聲等人的偵訊錄音檔，但彭上午抵達北院後，突接獲妻子輕生消息，彭振聲當場痛哭失聲，隨後向法庭請假回高雄處理妻子後事。此事引發國民黨及民眾黨痛罵北檢及民進黨政府，民眾黨後續更率眾前往北院抗議。

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「孟買春秋」表示，法院此次開庭原定要勘驗柯文哲聲請的彭振聲偵訊光碟，因為偵訊中斷2小時沒有錄音錄影，質疑他遭到檢方不正訊問，黃國昌日前更在立法院公開播放「他自製的不正審訊片段」，引起社會譁然。

「孟買春秋」指出，彭振聲早已承認檢方所有起訴事實，表示沒有違反意志認罪，並反駁未如柯文哲律師所述「遭檢察官不正訊問」，未錄影的2小時是因為離開去吃飯、用藥和上廁所。彭的律師也說明，當天下午4點30分至5點30分是看守所用晚餐時間，因彭振聲飯後需服藥，才會先回舍房用餐、吃藥，人不在場，當然沒有錄影。

「孟買春秋」認為，即使當事人和律師都否認不正審訊，但在柯文哲和黃國昌的堅持之下，法院依法再度傳喚交保多時、甚至幾天前才剛和友人打球的彭振聲，勘驗柯黃二人堅信的不正審訊光碟。「孟買春秋」表示：「再度被傳喚開庭顯然是最後一根稻草，當日彭妻墜樓身亡。為何再度開庭？因為柯文哲和黃國昌的堅持。」

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