批民眾黨消費悲劇 簡舒培：當初想割彭救柯的正是民眾黨

簡舒培直言：「民眾黨想用彭振聲當京華城弊案的斷點，把錯全往彭振聲身上推、極力切割之後，眼見彭振聲家裡出事了，竟然還敢撲上去搶著啃人血饅頭，拿彭振聲家中事件號召小草聚集北院外抗議。」圖為小草聚集在北院外抗議聲援，民眾黨黨主席黃國昌到場聲援。（資料照）

2025/07/02 10:21

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市副市長彭振聲捲入京華城弊案，北院昨（1日）勘驗彭等人的偵訊錄音檔，但彭振聲上午抵達北院後，突接獲妻子輕生消息崩潰大哭，隨後向法庭請假回高雄處理妻子後事，藍白事後跳出來痛罵賴清德政府「逼死人」，民眾黨更召集支持者包圍北院。對此民進黨市議員簡舒培批評，當初想把整個京華城弊案推到彭振聲身上的，正是民眾黨；想切割彭振聲來救柯文哲的，也是民眾黨。

簡舒培強調，對於彭前副市長家中所發生的憾事，表達遺憾與哀悼，每個生命的逝去，都不應該是廉價政治操作的對象。但是在彭振聲忙於家中事務之際，國民黨與民眾黨卻急著跳出來做政治操作，刻意扭曲影射，彷彿怕大家忘記當初想把整個京華城弊案推到彭振聲身上的正是民眾黨；想切割彭振聲來救柯文哲的，也是民眾黨。

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簡舒培指出，去年8月台北市議會京華城專案小組，彭振聲主動聯繫出席，彭振聲對於柯文哲在議員便當會的會議中，將他列為京華城容積案的PM（專案經理人，Project Manager）感到不以為然，認為柯文哲陷他於不義，雖然彭振聲是都委會主委，但「京華城準用都更獎勵且自創20%容積獎勵」是由柯文哲親自簽核。

簡舒培提到，在她揭露上述訊息後，彭振聲改口說都更容獎「是最高首長的行政裁量權」，對於其他內容都沒否認，明著看似「改口」，實際上卻只是「換句話說」，簡質疑：「到底是誰給彭振聲這麼大的壓力，逼得他必須在吐露實情後又玩文字遊戲？」

簡舒培指出，在柯文哲因京華城案遭羈押禁見時，檢方查出柯文哲在2024年4月28日與陳智菡的LINE對話中，陳智菡談及「我來找彭副」，柯文哲則建議由黃珊珊出面約彭振聲，因為「你直接約他，他不會認真回答」；同年5月6日，柯文哲再以LINE跟彭振聲說「既然是共識決，就這樣解釋了」，因而被認定有串供之虞。

簡舒培表示，北檢起訴書中更清楚記載，同樣在2024年4月28日，柯文哲就曾以LINE告訴陳智菡：「京華城增加容積率，完全沒有進過市長室，所以就是彭振聲要負責⋯⋯」直接想把整個弊案的責任都推給彭振聲。

針對民眾黨的舉動，簡舒培批評，民眾黨為了棄車保帥，一心想拿彭振聲當柯文哲的替罪羔羊，儘管彭振聲主動認罪，卻因為與柯文哲等人說法的落差、柯文哲方面主張不正訊問等，種種試圖以政治力介入司法的惡劣操作，讓他背負著難以想像的壓力。

簡舒培直言：「民眾黨想用彭振聲當京華城弊案的斷點，把錯全往彭振聲身上推、極力切割之後，眼見彭振聲家裡出事了，竟然還敢撲上去搶著啃人血饅頭，拿彭振聲家中事件號召小草聚集北院外抗議，結果主題竟然是『聲援柯文哲清白』？這不是消費悲劇，什麼是消費悲劇？」

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