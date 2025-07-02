新北不只要罷葉元之！ 吳靜怡：4藍委將被「割闌尾」

國民黨立委葉元之。（圖擷取自 葉元之臉書）

2025/07/02 11:20

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮狂襲，首批順利挺進三階的24件國民黨立委罷免案將於7月26日投票，對此媒體人吳靜怡表示，新北人「要罷，不只罷葉元之」，4位藍委將被「清盲腸」、「割闌尾」！

吳靜怡在臉書PO文表示，罷免投票倒數不到一個月，新北市出現前所未有的「四線作戰」，藍營企圖聚焦葉元之個案，製造出「單一對象」的認知印象，但從實際民調、二階連署能量與過往選票結構來看，新北市「其實有整整四位國民黨立委」同時陷入罷免風暴，且全數罷免成功的機率皆不低！

請繼續往下閱讀...

吳靜怡分析，罷免同意勝算第一名：葉元之是四區中支持罷免領先幅度最大的一區，顯見挺罷免的意志最為堅定，選舉基本盤方面，2024年立委選舉，葉元之以7萬8134票、46.11%得票率驚險當選，民進黨羅致政拿下7萬5841票，兩人差距不到2300票，板橋東區向來藍綠勢均力敵，選民結構上，板橋東區選民人數約23.3萬，同意票需約5.8萬票（25%選民）達門檻，但民進黨基本盤已高於罷免門檻，若綠營動員出超過6成支持者投下同意票，即可突破門檻，葉元之陣營要擋下罷免難度極高。總體而言，葉元之基本盤薄弱、民調贊成罷免壓倒性領先，罷免通過可能性極大。

罷免同意勝算第二名：張智倫2024年在中和的立委選戰屬三腳督激戰僅以42.70％的得票率勝出，民進黨候選人吳崢拿下36.97％（約7.78萬票），台灣民眾黨候選人邱臣遠也分走20.33％選票（約4.27萬票），同意罷免門檻約需7.2萬票，投票率需要達到65％，綠營和中間選民動員出來，罷免成功機率中等偏高。

罷免同意勝算第三名：廖先翔近期因戲謔副總統蕭美琴出訪風波而形象受創，引發民怨，雖然罷免同意仍占多數，但領先幅度是四區中較小的之一，顯示廖先翔的鐵桿支持者不弱，反罷免力量還有一定規模。選舉數據方面，廖先翔的選區結構呈現藍綠拉鋸態勢，選民結構複雜且地域廣大，民進黨在上次立委選舉中獲得超過8萬票，潛在同意票源充分，但國民黨支持者也有逾9萬人的規模，，廖先翔罷免案雖有相當機率過關，但最終取決於動員效果。

罷免勝算第四名：洪孟楷是四區中支持罷免領先幅度最小的，也顯示洪孟楷的基本盤較為穩固，若洪孟楷採取冷處理策略，壓低投票率，罷免方未必能在該區形成壓倒性的民意，相反，若洪孟楷選區操作成熱罷免，依據二階連署達成率142％、共收到5萬4888份的狀態，還是有機會罷免成功。

吳靜怡指出，新北市這四席藍委的去留將取決於7月26日的罷免投票結果。目前民調顯示四區都有過半民眾表示會出門投票，罷免浪潮來勢洶洶，其中又以葉元之、張智倫兩區罷免聲勢最盛、廖先翔緊隨其後、洪孟楷相對穩健。然而變數仍存：投票日當天的天候、動員能力，以及選民對罷免議題的熱度都將影響最終投票率和票數差距。

吳靜怡直言，罷免議題引發藍綠高度對立，民進黨與公民團體視為「民主守護戰」，國民黨定調為「政治惡鬥」，新北市市民對罷免案在民調的表態，就是罷免不是只罷葉元之，形同新北市市民已經準備好，要對立法院藍委們進行一場「清盲腸」的政治手術！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法