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    批藍白政客消費往生者 黃帝穎：情勒偵查、審判中的案件

    台北地院審理京華城案，昨日原本要勘驗偵訊錄音，前台北市副市長彭振聲因家中變故，請假提前離開法庭。（資料照）

    台北地院審理京華城案，昨日原本要勘驗偵訊錄音，前台北市副市長彭振聲因家中變故，請假提前離開法庭。（資料照）

    2025/07/02 12:26

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城案，昨日原本要勘驗偵訊錄音，前台北市副市長彭振聲因家中變故，請假提前離開法庭。律師林智群批評，民眾黨網軍跟小草在洗京華城都委會決定的，是共識決，對此他質疑，如果是共識決，一切合法，阿北應該把京華城列爲自己的政績，幹嘛把事情都推給副市長彭振聲？律師黃帝穎則質疑，朱立倫等藍白政客竟消費往生者，藉以情勒偵查中及審判中的案件，反凸顯心虛。

    法院審理京華城弊案，昨日原本要勘驗彭振聲等人的偵訊錄音，但彭振聲臨時因家中發生變故請假，提前離開法庭。

    林智群今上午發文指出，民眾黨網軍跟小草在洗京華城都委會決定的，是共識決。對此他質疑「主委是市長派的，委員是市政府找的，台北市政府是首長制，哪來共識決？」、「阿北有百萬票民意基礎，看哪個局長不爽可以直接趕走，跟你說是共識決你就相信喔？」

    林智群也表示，「如果是共識決，之前一堆委員、官員反對，就是沒共識，直接否決就好了，阿北幹嘛換主委、委員，幹嘛還開便當會喬這個事情搞翻盤？用點腦子」。

    林智群也質疑，「如果是共識決，一切合法，阿北應該把京華城列爲自己的政績，幹嘛把事情都推給副市長彭振聲？」，並諷刺「政治不難推給下屬就好、政治不難推給民進黨就好」。

    黃帝穎也發文質疑，刑案當事人家屬發生憾事，令人同悲遺憾，但朱立倫等藍白政客竟消費往生者，藉以情勒偵查中的偽造文書案及審判中的貪污案，顯然有失厚道。

    黃帝穎也批評，政客消費往生者，情勒司法以阻礙犯罪偵查及法院審判，不僅不厚道，更凸顯情勒者對該司法案件的心虛！

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