相隔3年多 阿扁將專訪陳其邁觸及市長初選

陳水扁在社群平台Threads，放上自己與陳其邁（左）年輕時的舊照。（記者葛祐豪翻攝）

2025/07/02 09:42

〔記者葛祐豪／高雄報導〕相隔3年多後，前總統陳水扁的廣播節目本週日（6日）將再度邀請高雄市長陳其邁，暢談高雄治理經驗，也會談及民進黨高雄市長初選，引起外界矚目。

陳水扁與陳其邁兩家頗有淵源，陳其邁父親陳哲男是扁政府執政時期重要的左右手，阿扁曾表示過去陳哲男對自己的幫助很大，自己與陳其邁則是師兄、師弟的關係；2022年陳致中競選市議員總部成立，陳其邁還親自授戰旗。

請繼續往下閱讀...

陳其邁於2021年10月，也曾上過來阿扁主持的廣播節目「有夢上水」；暌違3年多後，本週日（6日）將再度受邀上節目，由於陳其邁任期僅剩不到1年半，預料專訪內容也會觸及黨內初選議題。

陳水扁透過社群平台強調，《遠見雜誌》2025縣市長滿意度調查，陳其邁再度蟬聯5星市長，8大面向平均滿意度都是六都之冠，也是六都唯一五星級市長，陳其邁將分享在他帶領下的市府團隊，如何「緊緊緊」、「急起直追」、「彎路超車」。特別是台積電在2021年初確定投資高雄，市政府展現超高行政效率，台積電將投資5個廠，第一廠最快2025正式生產；而鴻海與輝達則在南高雄的亞灣區合作建置先進算力中心，形成高科技產業鏈的智慧城市領航者。

阿扁也稱讚，陳其邁任內，國際巨星紛紛來高雄開演場會，展現高雄文化觀光的軟實力，延續「演唱會經濟」成果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法