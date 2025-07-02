傅崐萁反罷免猶如直銷大會 胡仁順：現場很多簽過連署的

國民黨今天在花蓮市中正體育場舉行「反罷免團結大會」，邀請藍白立委、館長、黨主席朱立倫等人到場宣講反罷免，傅崐萁最後結束高呼口號帶動情緒。（傅崐萁辦公室提供）

2025/07/02 10:07

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨昨日在花蓮市中正體育場舉行「反罷免團結大會」，邀請藍白立委、館長、黨主席朱立倫等人到場宣講反罷免，立委傅崐萁壓軸演講。對此花蓮縣議員胡仁順表示， 看到現場影片就比較安心了，因為有很多人都是有找我簽過連署的！早就說過罷傅不分藍綠白，花蓮只有挺傅派和反傅派，請傅崐萁不要再操作藍綠對決，花蓮人討厭你不是因為黨派，而是因為你傅崐萁太壞。

胡仁順在臉書PO文表示，對於昨日傅崐萁的大會，阿順有幾點看法，傅崐萁是全台仇恨值最高的不適任立委、立院首惡，支持度節節下降，現在只敢動員花蓮縣政府長期資助的社團、宮廟，以篩選過的受眾進行閉門造謠大會，試圖營造滿場的支持感，並且把自己的問題歸咎給民進黨，試圖營造藍綠對決的氣氛。

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胡仁順指出，現在傅崐萁幾乎消失、走到哪都害怕被拍，就是因為公民的力量早就超過他用利益、金錢、權位綁架的傅友友們，花蓮王的氣勢早已不再，據聞現場動員狀況是來來去去，有些人坐不住就走了，那可能又找人來，主要集中在傅崐萁到的時候比較滿座。

胡仁順續指，就像新聞說的，今天是要上班的日子，傅崐萁硬要在今天辦大型活動，剛開始是比較難理解，直到早上看到檢調搜索，就覺得比較好理解了，看到現場影片就比較安心了，因為有很多人都是有找我簽過連署的！

胡仁順直言，早就說過罷傅不分藍綠白，花蓮只有挺傅派和反傅派，請傅崐萁不要再操作藍綠對決，花蓮人討厭你不是因為黨派，而是因為你傅崐萁太壞，昨天的照片超讚，請大家用力給攝影師誇誇。

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