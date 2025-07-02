朱立倫稱國民黨挺軍人加薪 葉教授提3點打臉：人不要臉天下無敵

針對賴清德總統今晚發表國防主題的「團結國家十講」第4講演說，國民黨主席朱立倫稱，國民黨挺軍人加薪、挺中華民國國防，而且今年國防預算史上新高，賴清德總統勿成「假消息中心」。（資料照）

2025/07/02 09:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對賴清德總統昨日發表國防主題的「團結國家十講」，國民黨主席朱立倫質疑遭民進黨惡意抹黑，並稱國民黨挺軍人加薪、挺中華民國國防。對此美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元發文指出，國民黨連年減低國防預算，今年初還到處刪減凍結，且立法院根本就沒有幫軍人加薪的權力，他為此諷刺朱立倫「人不要臉真的就是天下無敵呢！」

葉耀元在臉書發文分享，根據媒體報導，朱立倫表示，國民黨長年支持國防預算占GDP 3%原則，這次還通過法案為軍人調薪每人每月3萬元，鼓勵青年報考官校，強化部隊士氣與戰力，卻遭民進黨惡意抹黑，甚至考慮以違憲為由覆議，誰不挺青年軍人？誰讓國軍寒心？

請繼續往下閱讀...

針對朱立倫的說法，葉耀元提出3個問題質疑「朱立倫你可以先回答嗎？」第一個問題為，「馬英九執政的時候，國民黨連年減低國防預算，最後下降到GDP的1.6%左右。所以國民黨什麼時候支持3%的國防預算了？」

第二個問題為，「今年初到處刪減凍結國防預算，把潛艦預算20億凍結的政黨，不就是國民黨嗎（還有民眾黨）？請問你們什麼時候支持過國防預算了？」

第三個問題為，「其實立法院根本就沒有幫軍人加薪的權力，只有刪減預算的權力。行政立法司法簡單的權力分立，你們不懂就算了，還要拿違法亂紀的事情來說嘴？我也是醉了」。為此他在文末也諷刺「人不要臉真的就是天下無敵呢！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法