日本北九州市長首訪高雄 與陳其邁簽署城市合作協定

高雄市長陳其邁（右）與北九州市長武內和久（左）簽署「促進城市合作協定」。（高市府提供）

2025/07/02 09:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕日本福岡縣北九州市長武內和久，於7月1日至2日首次率團訪問高雄，並與高雄市長陳其邁共同簽署「促進城市合作協定」，陳其邁期待高雄與北九州在半導體、智慧創新等多元領域，共同拓展具韌性的經濟戰略夥伴關係。

北九州市是九州第二大城市，為日本20個政令指定都市之一，人口約92萬，與高雄有相似發展歷程，過去為鋼鐵工業重鎮，近年轉型為智慧與永續發展的綠色城市。

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去年起，高雄與北九州互動頻繁，北九州多次派員參與高雄燈會、智慧城市展，也參與端午龍舟國際活動；今年4月，高雄副市長林欽榮更率團訪問北九州，與武內市長交流智慧城市建設經驗，雙方建立緊密溝通。

北九州市長武內和久於7月1日至2日首次率團訪問高雄，與市長陳其邁共同簽署「促進城市合作協定」，日本台灣交流協會高雄事務所奧正史所長也到場見證。

陳其邁表示，兩市積極拓展在智慧創新、半導體產業、觀光經濟等領域的合作機會，尤其高雄與北九州都吸引大型半導體企業投資，此次合作協定象徵雙方建立經濟戰略夥伴關係，攜手因應全球快速變動的產業局勢。

武內市長則表示，高雄與北九州在港區經濟、親水空間等方面有高度相似性，北九州起源於鋼鐵工業，成功轉型為日本最早推動低碳政策的城市之一，也逐步發展創新及觀光產業，此行也將參訪高雄流行音樂中心、智慧運輸中心、總圖等市政建設，深入了解高雄發展現況。

拜會結束前，雙方市長也挑戰DIY對方城市的特色伴手禮，陳其邁挑戰組裝北九州工業大學設計開發的「火箭造型巧克力」；高雄則準備在地珍珠奶茶禮盒，讓武內市長親自開箱試泡，兩位市長賣力完成任務挑戰，對彼此的伴手禮讚不絕口，直呼「歐伊細！」

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