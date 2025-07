台北副市長張溫德率團訪歐 與斯洛伐克首都簽備忘錄

台北市副市長張溫德與抵達斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦舊城區(Bratislava Old Town)市長瓦加西(Matej Vagač)簽署城市交流合作備忘錄。(台北市政府提供)

2025/07/02 09:08

〔記者何玉華/台北報導〕台北市副市長張溫德率團出訪歐洲,代表台北市長蔣萬安參加在奧地利維也納舉行的世界城市高峰會市長論壇(Mayors Forum of the World Cities Summit)並發表演說;首站先抵達斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦舊城區(Bratislava Old Town),與舊城區市長瓦加西(Matej Vagač)簽署城市交流合作備忘錄,展開都更、環保、文化等市政議題合作。

張溫德一行9人於當地時間6月30日清晨抵達維也納機場,隨即前往斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦,與舊城區代表團在建於18世紀後期的齊希宮(Zichy Palace),在駐斯洛伐克台北代表處代表李南陽及國會議員Dana Kleinert見證下,簽署完成合作瞭解備忘錄。

張溫德表示,透過瞭解備忘錄,兩市將在都更、環保、文化、交通、永續、智慧城市、投資、貿易、觀光、新創產業等方面進行具體的交流合作,也希望藉此深化台灣與斯洛伐克的雙邊關係。

瓦加西強調,雙方長久以來的合作是建立在對自由與民主的信念、文化交流的推廣及提升市民生活品質等共同價值觀上,這不是一段合作的起點,更是一段建立在信任、共同價值觀與彼此文化尊重上的成熟長期夥伴關係。

北市府指出,這次簽署合作備忘錄的契機,來自於斯洛伐克首都舊城區副市長伊爾斯(Erik Illéš),於今年3月率團來台北參加智慧城市展並拜會市府,初步達成合作的共識,經3個月的密切聯繫,北市回訪並簽署備忘錄,雙方積極交流合作。

另外,在駐斯洛伐克代表處的安排下,張溫德一行也拜會斯國友台的老朋友、布拉提斯拉瓦省長德羅巴(Juraj Droba),相談甚歡。號稱「台灣專家」的德羅巴省長曾5度訪台灣,因為太常訪台,讓太太十分好奇台灣的魅力,下次若再訪台一定帶太太同行。

