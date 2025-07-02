罷團「中三拒瓔」補件後分道揚鑣 強調大家目標一致

罷團「中三拒瓔」在臉書粉專以「溫柔堅定，勇敢前行」為標，說明志工現況。（擷取自臉書）

2025/07/02 09:11

〔記者歐素美／台中報導〕推動罷免台中市第三選區國民黨立委楊瓊瓔的罷團「中三拒瓔」，日前才成功達成補件送件，昨卻驚傳發言人紀崑江及領銜人Connie意見不合，2派志工分道揚鑣，但雙方皆強調初衷不變，大家的目標一致，大罷免大成功，但未來第三階段會分開行動。

「中三拒瓔」在書粉絲專頁宣布「溫柔堅定，勇敢前行」，強調該團9成以上是女性志工，因為愛著我們的家鄉潭雅神后，因為我們愛著讓我們能自由民主的台灣才站出來罷免。但二階送件到補件開始前，團隊內出現了不同的意見，有些夥伴也漸行漸遠，本已艱困的選區沒有本錢在重要時刻分裂，大家以大局為重，直到補件送件後，決定分道揚鑣，各自珍重。強調未來中三拒瓔將會有全新LOGO，但會用相同的臉書、Threads、IG、Line社群及Line官方帳號繼續奮鬥，持續努力罷免楊瓊瓔，翻轉中三，下架不適任立委。

請繼續往下閱讀...

中三拒瓔領銜人紀崑江也在Threads上發表聲明指出，中三拒瓔在內部領導風格、有限資金的使用上及連署戰略等，逐漸產生不同聲音，為了顧全大局，志工隱忍攜手至最後一刻補件成功才揭開罷團內部的狀況及訊息，強調造成分裂的最大問題是志工的本位主義，致彼此不信任，也是其領銜人領導統御失敗，強調將成立新工作團隊，未來依舊本著初衷，致力罷免楊瓊瓔及國民黨立委，恢復立法院為台灣人監督政府的正常運作。

有志工也發文指出，紀先生與C小姐理念不合，未來三階會分開行動，大家目標是一致的，大罷免大成功，強調志工們不是分裂，是希望能以更舒服健康的身心參與未來的三階罷免，歡迎大家兩邊都一起加入幫忙，看哪些場次適合就加入。

知情者表示，「中三拒瓔」罷團最初是由Connie創團，紀崑江志願擔任領銜人，參加者多數為很有意見的公民，意見不同難免，中三罷團志工即因採用固定連署點或快閃，或要不要派報等加強宣傳而產生意見分歧，最終致分道揚鑣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法