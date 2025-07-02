中共93閱兵邀國民黨、退役軍人出席 官員：藉黃埔校友會找人背書

中共將邀請國民黨退役軍人參加9月3日閱兵典禮。圖為中共領導人習近平。（法新社資料照）

2025/07/02 08:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國利用對日抗戰勝利、反法西斯戰爭、台灣光復「3個80年」進行國際法律戰，宣稱台灣是中國一部分，據透露，中共也將邀國民黨人士、退伍老兵參加九三閱兵。知情官員指出，中共將藉黃埔軍校校友會，統戰拉攏國民黨及退役軍人背書。

為慶祝抗戰勝利及台灣光復80週年，6月30日起，上海市台聯在上海市歷史博物館舉辦「赤子同心補金甌」台胞抗日史料展；中共官媒宣稱，本次展覽以「自古一家」、「馬關割台」、「武裝抗日」、「兩岸並肩」、「歡慶光復」等主題篇章，集中展現1895至1945年的50年間，台灣在中華民族精神引領下，愛國愛鄉的宏大史詩，昭示「台灣自古以來就是中國領土」。

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對此，熟稔中共統戰的官員受訪表示，對日抗戰、反法西斯戰爭、台灣光復「3個80週年」，已被中共列為今年最重要3個對台統戰議題，在民族主義渲染下，中共極力奪回歷史詮釋權，將接觸國民黨抗日將領的親屬、後代，邀請到北京參加閱兵觀禮。

官員指出，中共舉辦展覽、紀念活動皆有促統目的，不僅扭曲歷史，也擴大對台統戰宣傳，從台灣內部分化團結，國軍退除役官兵、抗戰將領後代都是中共拉攏的對象。

官員透露，中共統戰單位早已積極佈局，拉攏國民黨老兵外，中共對於八年抗戰的歷史敘事，給予國民黨正面評價，為的就是要拉攏國民黨人赴中參加80週年紀念活動，替中共史觀背書。

據分析，中共主要透過黃埔軍校校友會統戰、滲透國軍退除役官兵，部分黃埔退將與中共有千絲萬縷關係，「中共已經養這些人很久了，陸陸續續會開始收網，利用這些人幫他們做事」。

官員強調，立法院2019年已修正兩岸人民關係第9條之3，曾任國防、外交、大陸事務或與國安相關機關的政務副首長以上或少將以上人員，如參與中共黨政軍活動，有妨害國家尊嚴行為，可以剝奪退休俸，應會產生一些嚇阻。

不過，官員也說，中共會設法規避台灣法律，可能改找校級退役軍官參加。但重點是，抗日戰爭是國民黨領導，不是共產黨領導，為了避免被中共統戰，最好方式就是不要參加，因為中共在建構台灣是中國一部分的謊言。

成功大學政治系教授洪敬富昨受訪表示，中共邀請國民黨人士、退役軍人參加80週年紀念活動，無非找人背書中共史觀，爭奪政治正確的抗戰史，形塑法統地位，藉此國際宣傳，但這是滑天下之大稽，因為領導抗戰是中華民國，不是中國共產黨。

洪敬富指出，中共是境外敵對勢力，兩岸條例只規範曾任少將以上軍官，容易給中共鑽漏洞。對於有接觸國安機密的校級軍官，未來都應修法納入規範，不能讓軍人淪為迎合中共爭奪兩岸抗戰史話語權，幫中共取得正統性的統戰工具。

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