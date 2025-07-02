小草喊「義無反顧投誠解放軍」 顏擇雅諷：看哪一天需要你的肝或腎

台北地院審理京華城案，昨日原本要勘驗偵訊錄音，前台北市副市長彭振聲因家中變故，請假提前離開法庭。後續北檢外有民眾黨支持者集結抗議。（資料照）

2025/07/02 08:55

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城案，昨日前台北市副市長彭振聲因故請假提前離開法庭。後續北檢外有民眾黨支持者集結抗議，過程中卻有一名小草聲稱「我會義無反顧投誠解放軍」，引發外界質疑。對此作家顏擇雅發文指出，過去向共軍投降的人並沒有好下場，她也質疑，中國人口多達13億，一點都不缺人力資源，最有可能的讓你當「人礦」，看哪個首長哪一天需要你的肝或腎！

顏擇雅今上午在臉書發文指出，昨天那位大喊「一定義不容辭向解放軍投誠」的小草顯然不知，1949年向共軍投降的國軍，都被送去抗美援朝戰爭（我們所謂的韓戰），中共甚至沒給他們足夠的防寒衣物，不少人戰死並不是被美軍打死，而是整連活活凍死，被稱為「冰雕連」。宣傳電影《長津湖》就有拍出這個，還加以美化。

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顏擇雅表示，1949後不少留美科學家回去投誠，很快被打成右派，被當作特務飽受批鬥，送去勞改，後來餓死於「三年困難時期」（中國以外的通稱是「大饑荒」）。楊顯慧《夾邊溝記事》書中寫了好幾個，餓死了還被難友分食屍肉，超可怕。

顏擇雅質疑，哪天共軍侵台，向他們投誠的台軍，一開始當然必須為宣傳工作貢獻一下。錄影片，接受外媒訪問，說如何自小如何嚮往祖國啦，渴望統一啦，台灣民主如何糟糕啦。如此一兩個月觀眾看膩了，必須換主角了，要怎麼安排你呢？

顏擇雅認為，這些人當然是先送去中印邊界，西藏，新疆囉。但就算已離台灣很遠，你在中共眼中依然特務嫌疑深重。給你槍彈，擔心你兵變。派你當炊事兵，擔心你在伙食下毒。就算當個掃廁所，清馬桶的勤務兵好了，也擔心你洩漏移防資訊。

顏擇雅表示，所以最有可能讓你做什麼？當然是人礦！看哪個首長哪一天需要你的肝或腎！除此之外，你對於人口多達13億一點不缺人力資源的中國，還有什麼用途？

顏擇雅也諷刺，不是也有台灣人投誠之後一路往上的？像宜蘭子弟林毅夫，還有台中清水出生的林麗韞。問題是這兩人投誠的時機不一樣，當時的中國超缺人才。今日小草就算條件跟他倆一樣優異好了，中共也不缺你這個人才了。

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