聲援變調！小草高喊「投誠解放軍」 主持人尷尬急搶麥

台北地院審理京華城案，昨日原本要勘驗偵訊錄音，前台北市副市長彭振聲因家中變故，請假提前離開法庭。後續北檢外有民眾黨支持者集結抗議。（資料照）

2025/07/02 08:22

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城案，昨日原本要勘驗偵訊錄音，前台北市副市長彭振聲因家中變故，請假提前離開法庭。後續民眾黨支持者集結台北地檢署外有抗議，卻有一名「小草」被主持人問及兩岸開戰議題時，接過麥克風竟高呼「我會義無反顧投誠解放軍」，引發網路熱議。

法院審理京華城弊案，昨日原本要勘驗彭振聲等人的偵訊錄音，但彭振聲臨時因家中發生變故請假，提前離開法庭。

請繼續往下閱讀...

民眾黨原本號召支持者昨日下午在北檢外集結聲援前民眾黨主席柯文哲，臨時改為聲援彭振聲，期間有主持人詢問一名19歲小草「是否會擔心要上戰場、上戰場會義無反顧地拼一次，還是希望國家考量台灣人立場再溝通？」但這名小草聲稱「如果會上戰場，我義無反顧地去投誠解放軍」。

這樣的回答內容讓女主持人尷尬地立刻搶回麥克風，一旁的男主持人也立刻緩頰表示這說法不太好「不太對、不太對」，不過這段畫面隨後也引起網路熱議。

政治工作者周軒在轉貼影片時指出，「民眾黨的支持者公然宣稱，如果有一天要上戰場，他要義無反顧的投誠解放軍。我相信這樣的人還不少。而大家應該知道為什麼大罷免很重要了」。「Mr.柯學先生」在threads上也質疑：「有這種的還需要敵人？」

在相關發文底下網友也紛紛砲轟「有你這種國民是我們國家的悲哀」、「這不算叛國什麼是叛國？這樣公然宣傳沒有違法嗎？」、「戰場上投降，鄰兵跟帶隊官有權力當場槍斃」、「人家留島不留人，投誠有用喔」、「他為什麼不現在就過去辦張身份證啊？早跪晚跪不都要跪嗎」？

也有網友質疑「『義無反顧』還可以這樣用，我真的是服了這些小草」、「原來小草不是投降派而已，他們會做的是投誠啊！投誠是除了投降還要帶路的啊！」、「阿北：把國家還給你。草：義無反顧投誠解放軍。」、「衝到北檢前面講這種…是不是放錯重點」、「藍白都在灌輸一個觀念，不要為了民進黨打仗，非常厲害的說法。殊不知如果打仗，為的是自己以及民主自由為了台灣，誰說打仗是為了民進黨？」。

政治工作者周軒在轉貼影片時指出，「民眾黨的支持者公然宣稱，如果有一天要上戰場，他要義無反顧的投誠解放軍。我相信這樣的人還不少。而大家應該知道為什麼大罷免很重要了」。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法