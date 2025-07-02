罷免伍麗華連署造假案 國民黨組發會副主委黃碧雲聲押

國民黨中央黨部組發會副主委黃碧雲。（資料照，記者王定傳攝）

2025/07/02 00:38

〔記者李立法／屏東報導〕屏東地檢署偵辦罷免民進黨原住民立委伍麗華連署書造假案，1日針對桃、花、東、投等國民黨縣市黨部發動搜索，並約談涉案藍營幹部及證人共15人，檢察官晚間訊後，認為國民黨組發會副主委黃碧雲涉犯偽造文書及違反個資法等罪嫌疑重大，向法院聲押禁見，專委李得全則諭知50萬元交保。

立委伍麗華4月間到屏東地檢署按鈴，控告罷免案領銜人張芳碩涉嫌偽造文書及違反選罷法，檢方調查後發現有許多民眾被盜用個資淪為連署人頭；屏檢於5月間指揮屏東縣、台中市、高雄市等多處調查單位，分別到新北市新店區、汐止區、台中市北屯區、沙鹿區、花蓮縣秀林鄉、屏東縣屏東市、來義鄉、瑪家鄉等8處地點搜索，其中包含立委盧縣一瑪家服務處及國民黨屏東縣黨部，帶回張芳碩、黨部書記長蕭榮明及多位黨工共11人，其中張男與高男、連男等3位盧縣一的助理，及地方服務處幹部被列為嫌疑人，其餘8人則以證人身進行訊問。

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檢察官訊後認為被告張芳碩涉偽造文書、違反個資法及選罷法等罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，諭知當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見獲准，另2名被告高男及連男各以10萬元交保，蕭榮明等8位證人請回。

屏東地檢署1日發動第2波搜索行動，指揮屏東等多縣市調查站、處，分別前往國民黨桃園市、南投縣、花蓮縣、台東縣黨部及國民黨中央組發會副主委黃碧雲與專委李得全2人住處搜索，約談9名犯罪嫌疑人、6位證人共15人到案說明，並查扣相關證物。

檢察官晚間訊問後，認為被告黃碧雲與專委李得全涉犯偽造文書及違反個資法、選罷法等罪嫌疑重大，向法院聲請羈押黃碧雲，李得全因健康狀況不佳，檢方基於人道考量，諭知50萬元交保，其餘涉案被告還在漏夜偵訊中。

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