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    知名A漫平台突跳出「1廣告」 讓翻牆想色色的小粉紅大破防！

    中網友翻牆到知名黃漫平台「嗶咔漫畫」，意外看到疑似台灣國軍徵兵廣告大破防。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    中網友翻牆到知名黃漫平台「嗶咔漫畫」，意外看到疑似台灣國軍徵兵廣告大破防。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    2025/07/02 00:47

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕知名色情漫畫、動漫本子（多指以動漫角色為主角的18禁同人志）平台「嗶咔漫畫」，本週二（7/1）出現疑似台灣國軍徵兵廣告，還打出反攻口號，讓大批翻牆看黃漫的中國小粉紅大崩潰！

    旅義華僑作家李穎1日在X平台分享一則網友投稿，表示許多中國網友翻牆愛用的黃漫平台「嗶咔漫畫」，在中共建黨節（7/1）這天被發現刊登了疑似台灣國軍徵兵廣告，上頭大大寫著「我們需要你，保台灣，備反攻！」

    小粉紅翻個牆看點色情漫畫，沒料到被突如其來的廣告整破防，嗶咔漫畫評論區湧入大量小粉紅灌爆，「傻X台獨，都去死一死」、「我了個去，2025最大笑話之綠蛙幻想」、「堅持一個中國原則」、「台灣別想從中國分裂出去」、「嗶咔漫畫也是隻台獨狗」。

    還有小粉紅到海外設交論壇Reddit發帖：「有人看到嗶咔那個廣告了嗎，感覺像是被黑了，所有廣告的地方都換成了國軍招募，太逆天了！怎麼想的？這不純純招黑嗎？看個漫畫評論區全是罵的，青鳥搞獨這麼弱智，敗壞路人緣。」

    但該帖文評論區不少人吐槽，「那廣告一看就是假的，腦X粉紅這麼容易就被釣，真可笑」、「這破防的程度，彷彿手裡握著的不是雞X是槍桿，笑死人囉！」、「一眼反串的公西都能咬鉤」、「你們忘了翻牆犯法的嗎？」

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