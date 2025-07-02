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    館長5年前反紅媒推單曲 網抓包《臺灣魂》MV悄悄被消失

    網友發現，《臺灣魂 Taiwan spirit》官方MV已被館長悄悄設為「不公開」。（圖翻攝自YT）

    網友發現，《臺灣魂 Taiwan spirit》官方MV已被館長悄悄設為「不公開」。（圖翻攝自YT）

    2025/07/02 00:27

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近期言行徹底推翻其過往反共人設，各種舔中貶台言論讓大批網友直呼看不下去。而今又有人發現，5年前他與現任民眾黨主席黃國昌帶頭發起反紅媒遊行過後發布的MV《臺灣魂 Taiwan spirit》已「消失」，再次引發網友嘲諷。

    2019年6月23日，館長和黃國昌發起反紅媒遊行，號召民眾上凱道，隔年（2020年）元旦，館長在YT「館長成吉思汗」發布與饒舌歌手「小小湯」、郭晉豪合作的歌曲《臺灣魂 Taiwan spirit》官方MV，影片一開頭還秀字幕稱「館長可能不是多偉大的人，但絕對是個熱愛台灣這塊土地的人，本片獻給『拒絕紅色媒體、守護台灣民主』所有參與者們，你們都是英雄」。

    沒想到5年多過去，館長不只在直播公開說要跟當年他抵制的中天道歉，6月初上海行更是各種「花式捧中」，回台後也不斷大讚中國。本月1日更有網友發現，《臺灣魂 Taiwan spirit》官方MV已被館長悄悄設為「不公開」。

    粉專「噁名昭彰」1日晚間PO文直問館長：「台灣很丟臉嗎？怎麼設置不公開了？55555555555，台灣魂哩？！」網友紛紛嘲諷，「現在鐵了心要賺紅錢啦」、「這個是以前賺台灣人錢的影片，現在要跪了，自己也知道要檢查自己的直播」、「自從他去他祖國之後，已經開始自我審查了，感覺講話總是卡卡的」、「真的好可憐，改臺灣恥才符合現況」、「師傅下次就會做一首中國魂了」

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