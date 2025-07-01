華盛頓時報總裁：台灣是世界民主燈塔 也是多國關鍵夥伴

賴清德總統今接見「2025台灣海洋國際論壇」訪問團，訪團成員「華盛頓時報」總裁麥克德維特（Thomas Mcdevitt）代表致詞。（總統府提供）

2025/07/01 22:42

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今接見「2025台灣海洋國際論壇」訪問團，訪團成員「華盛頓時報」總裁麥克德維特（Thomas Mcdevitt）代表致詞表示，台灣已經成為世界的民主燈塔，也是許多國家的關鍵夥伴。

麥克德維特表示，這週對美國來說非常特別，7月4日是美國的獨立紀念日。「獨立」是一個神聖而有力的詞彙，在這個地區更有深刻的意義。

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麥克德維特指出，台灣已經成為世界的民主燈塔，也是許多國家的關鍵夥伴。並引用賴總統在2024年就職演說中曾提到，「我們將一起對抗假訊息，強化民主韌性，因應各項挑戰，讓台灣成為民主世界的MVP」。

麥克德維特說，賴總統的就職演說展現深度的哲思、敏感度及清晰的道德與政治立場，令他深受感動，在就職演說幾天之後，中國進行軍事動作與大量威脅，更顯示文明社會遭遇到很大的危機。

麥克德維特提到，賴總統目前正在進行的團結國家十講，幫助世界理解台灣的身分與本質，以及所處的世界局勢。並代表訪團成員感謝總統做為領導人，用極具深度的內容引領大家面對這些議題。

最後，麥克德維特總裁引用聖經舊約的一句話，「沒有異象，民就滅亡」。相信賴總統在帶領台灣人民時有異象、有願景，甚至能引領全世界一起度過這場文明危機。

訪團成員還包括日本眾議員黃川田仁志（Hitoshi Kikawada）、青山大人（Yamato Aoyama）、源馬謙太郎（Kentaro Genma）及英國國會議員威廉森（Gavin Williamson）等，由海委會主委管碧玲陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長潘孟安及副秘書長何志偉也在座。

賴清德總統今接見「2025台灣海洋國際論壇」訪問團，訪團成員「華盛頓時報」總裁麥克德維特（Thomas Mcdevitt）代表致詞。（總統府提供）

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