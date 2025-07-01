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    中國侵擾不斷 賴清德：籌建海巡艦艇、強化無人載具與智慧監偵

    賴清德總統今接見「2025台灣海洋國際論壇」訪問團時表示，政府將持續投入資源，除了籌建海巡艦艇，也要對於水下、水面、空中加強無人載具與智慧監偵設備的配置。（總統府提供）

    賴清德總統今接見「2025台灣海洋國際論壇」訪問團時表示，政府將持續投入資源，除了籌建海巡艦艇，也要對於水下、水面、空中加強無人載具與智慧監偵設備的配置。（總統府提供）

    2025/07/01 22:34

    〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今接見「2025台灣海洋國際論壇」訪問團時表示，中國灰帶侵擾對台海和平穩定造成嚴峻威脅與挑戰，政府將持續投入資源，除了籌建海巡艦艇，也要對於水下、水面、空中加強無人載具與智慧監偵設備的配置，展現台灣捍衛民主自由、致力維護台海和平穩定的決心。

    賴清德指出，「2025台灣海洋國際論壇」將在明、後兩天舉行，感謝大家不遠千里來台共襄盛舉，一起分享寶貴意見與經驗，今年論壇將聚焦在強化海域安全策略以及實現藍色經濟永續路徑，訪團的參與除彰顯對守護海洋的承諾，更以實際行動展現對台灣的支持，要再次代表台灣人民表達最深的感謝。

    賴清德表示，台灣位處第一島鏈的關鍵位置，也是全球前十大航運國家之一，貨櫃運輸量占全球近1/10，具有獨特且關鍵的海洋戰略地位。對台灣而言，海洋不僅是生存發展的根基，更是國家繁榮的重要動力。

    賴清德說，他去年在就職演說確立了3個國家方向，其中之一就是「探索海洋」，政府要積極豐富國人海洋生活，持續推動綠色航運、永續漁業以及海洋再生能源等產業轉型；也要透過海洋科技與數位創新，打造兼顧環境、經濟與社會共融的新典範，提升台灣身為海洋國家的責任及競爭力。

    賴清德表示，台灣四面環海，藍色國土是天然屏障，然而，來自中國持續不斷灰色地帶侵擾，對台海和平穩定，造成嚴峻威脅與挑戰，面對日益複雜的海域安全問題，政府持續投入資源，除了籌建海巡艦艇，也要對於水下、水面、空中加強無人載具與智慧監偵設備的配置，展現台灣捍衛民主自由、致力維護台海和平穩定的決心。

    賴清德認為，海洋是台灣的根，也是走向世界的航道，台灣人會秉持自由、開放的海洋精神，持續與全球民主夥伴攜手合作，為海洋治理貢獻力量，共同守護海域安全。

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