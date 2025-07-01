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    首頁　>　政治

    恢復兩岸觀光團？ 陸委會：中方片面要求接受「九二共識」阻撓

    陸委會指出，有關恢復兩岸觀光旅遊團、農產品輸銷等議題，係因中方片面要求我方接受「九二共識」的政治前提，阻撓兩岸經貿交流。（資料照）

    陸委會指出，有關恢復兩岸觀光旅遊團、農產品輸銷等議題，係因中方片面要求我方接受「九二共識」的政治前提，阻撓兩岸經貿交流。（資料照）

    2025/07/01 22:28

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會副主委沈有忠今日與台中市副市長會面時表示，有關恢復兩岸觀光旅遊團、農產品輸銷等議題，係因中方片面要求我方接受「九二共識」的政治前提，阻撓兩岸經貿交流。

    沈有忠一行今（1）日拜會台中市副市長黃國榮，說明疫後兩岸情勢變化、中共對台政策、政府兩岸政策及交流現況，瞭解市府對兩岸相關議題的看法，雙方並就兩岸觀光旅遊、兩岸經貿與文化交流、中配等相關議題交換意見。

    黃國榮表示，認同兩岸交流應健康有序，市府相關局處首長則關心兩岸文旅與農產品輸銷等議題。沈有忠指出，有關恢復兩岸觀光旅遊團、農產品輸銷等議題，係因陸方片面要求我方接受「九二共識」的政治前提，阻撓兩岸經貿交流。政府將在國家安全導向、符合對等尊嚴原則下推動兩岸健康有序交流。

    陸委會指出，黃副市長與沈副主委均同意兩岸和平穩定至關重要；沈有忠強調，面對中共對台政治圖謀，國人更應團結以對。地方政府是政府推動兩岸事務的重要一環，陸委會將持續強化中央與地方溝通互動，共同守護國家安全及維護台灣整體利益。

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