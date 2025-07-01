不補助台電就得漲價！ 賴清德：普發1萬預算能用來強化國防、凍漲電價

總統賴清德今晚出席國際獅子會活動，發表「團結國家十講」第四講「國防」。（總統府提供）

2025/07/01 22:55

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今晚出席國際獅子會活動，發表「團結國家十講」第四講「國防」，他說明，補助台電是為了補貼COVID-19疫情期間配合凍漲的虧損，不補助台電的話就會漲價，在野黨的普發1萬政策需要2300萬元預算，如果拿1500億元來強化國防，再加200億補助台電不會漲價，大家贊成嗎？現場響起如雷掌聲。

賴清德指出，最近行政院編列4100億元特別預算，適用歲計賸餘不是去舉債，因為這幾年台灣稅收還不錯，所以行政院長卓榮泰用4100億，要來支持產業、保護就業、照顧民生、強化國防韌性，當中強化國防韌性1500億元，將用於強化國土防衛能量、強化台灣海域監偵，以及提升資通作業環境及設備。

請繼續往下閱讀...

賴清德說，不過，在野黨可能有不同意見，在野黨提出的政策每個人發1萬塊錢現金，共計需要2300億元預算，請問大家，是要2300億只能每個人花1萬塊錢，還是要拿1500億來做國防韌性，另外再加200億到1000億來補助台電，讓台電不要漲價？

賴清德提到，補助台電是因為在COVID-19期間油價上漲，政府要求不能上漲，因為上漲會帶動物價，那台電是國營事業，有接受政府的要求，但現在COVID-19已經過去，在那段時間虧損的應該要補給人家，「所以不補助台電1000億，他就會漲價。」

賴清德說，漲價的話，不曉得1萬塊錢你們會用多久？大家想想看，我們 2300億 ，拿1500億來強化國防，剩下800億 ，我們額外再加200億，政府有錢願意編列來補助台電不會漲價，穩住物價，大家贊成嗎？現場有人喊出贊成後，隨即響起熱烈掌聲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法