回應賴總統第四講，朱立倫：賴清德勿成假消息中心

國民黨主席朱立倫回應賴清德總統「團結國家十講」第4講內容。（記者劉信德攝）

2025/07/01 22:52

〔記者施曉光／台北報導〕針對賴清德總統今晚發表國防主題的「團結國家十講」第4講演說，國民黨主席朱立倫於臉書發文回應強調，國民黨挺軍人加薪、挺中華民國國防，而且今年國防預算史上新高，賴清德總統勿成「假消息中心」。

朱立倫表示，賴清德第4講中談國防，但遺憾的是，一邊高談軍事安全，一邊卻持續誤導、攻擊在野黨，事實擺在眼前，誰真正挺國防，人民最清楚，國民黨長年支持國防預算占GDP3%的原則，這次通過法案為軍人調薪每人每月3萬元，鼓勵年輕人報考官校，強化部隊士氣與戰力，卻遭民進黨惡意抹黑，甚至考慮以違憲為由提出覆議。「誰不挺青年軍人？誰讓國軍寒心？」

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朱立倫指出，「當國民黨推出普發1萬，賴總統在演講中認為人民不需要1萬塊。國民黨推出軍人加薪，民進黨投票反對，難道也是認為軍人不需要這一筆加薪？」

朱立倫說，今年國防預算高達4760億元，創下歷史新高，立法院僅刪46.8億元，是自2018年以來刪減最少的一次，比例僅約1%，少部分預算只是「凍結」，行政部門提出報告即可解凍，刪減部分連民進黨國防外交召委也支持，但民進黨卻選擇拖延3個月，為大罷免煽風點火，真正拖累國防的就是賴清德。

此外，朱立倫質疑賴清德再次抹黑馬前總統馬英九。他說，在馬政府任內，平均每年軍購金額高達到25.1億美金（約新台幣828億元），遠遠超過前總統陳水扁任內每年平均的10.5億美元（約新台幣346億元），創下近20年來金額最高時期，這證明在國民黨執政之下，和平的兩岸關係、堅定的台美友誼與堅強的國防能力，完全並行不悖。

他還強調，國民黨立委縱使面對惡意罷免，也不會放棄制衡職責，力挺國軍、力挺國防，而針對賴清德荒腔走板，想走向獨裁，國民黨也絕不讓步。

朱立倫還說，賴政府操作緊張的兩岸關係，府內出現共諜製造脆弱的台美友誼，甚至縱容綠營立委阻擋軍人加薪，只會操作大罷免怪罪藍白，顯然賴清德才是削弱台灣安全的罪人，他奉勸賴清德不要說一套做一套，真正的支持（國防），就是為軍人加薪，為基層爭取合理待遇，解決國軍缺兵問題，才是真正守護台灣安全的關鍵！

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