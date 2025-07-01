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    林佳龍設宴歡迎波蘭國會議員 宣布將開放藍莓輸台

    外交部長林佳龍（右3）設宴歡迎波蘭眾議院國會議員何巴托斯基（Łukasz Horbatowski，左3）、赫米列夫斯基（Marek Chmielewski，右2）及卡拉絲克（Iwona Krawczyk，左2），並宣布台灣近期將開放波蘭新鮮藍莓進口，嘉惠波國農民及台灣消費者。（圖取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍（右3）設宴歡迎波蘭眾議院國會議員何巴托斯基（Łukasz Horbatowski，左3）、赫米列夫斯基（Marek Chmielewski，右2）及卡拉絲克（Iwona Krawczyk，左2），並宣布台灣近期將開放波蘭新鮮藍莓進口，嘉惠波國農民及台灣消費者。（圖取自林佳龍臉書）

    2025/07/01 21:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍今（1）日設午宴歡迎來訪的波蘭眾議院議員暨波蘭國會「波台國會小組」成員，並宣布台灣近期已同意開放波蘭新鮮藍莓輸台，只待最後行政程序完成，嘉惠波國農民及台灣消費者。

    波蘭國會「波台國會小組」成員何巴托斯基（Łukasz Horbatowski）等、赫米列夫斯基（Marek Chmielewski）及卡拉絲克（Iwona Krawczyk）近日訪台，林佳龍今天稍早設午宴歡迎訪團一行，雙方就台波雙邊關係、經貿合作與文化交流等議題廣泛交換意見。

    林佳龍說，波蘭國會「波台國會小組」是波蘭國會同性質小組中成員數最多者，感謝波蘭國會友人長期以實際行動支持台灣，兩國近年在經貿、高教、司法、科技合作等領域不斷深化，期盼未來台波雙邊關係在既有基礎上繼續攜手合作，深化雙邊互動交流。

    林佳龍會中宣布，台灣近期已同意開放波蘭新鮮藍莓輸台，等待最後相關行政程序完成後，台灣民眾未來將有機會品嚐來自波蘭的優質藍莓，嘉惠波蘭農民及台灣消費者。

    另外，林指出，台灣的資通訊產業領先全球，而波蘭具有專業人才及生產量能，雙方在人工智慧、無人機及高階晶片領域甚具合作利基，期待未來台灣與波蘭持續合作，共同打造具韌性的民主非紅供應鏈。

    何巴托斯基感謝林佳龍邀訪，此行首度訪台，對我國政經高度發展印象深刻。他指出，波蘭是農產品輸出大國，欣見台灣開放波蘭藍莓進口，期盼未來台波在農業與高科技領域持續合作，增進兩國人民福祉。

    外交部強調，台灣與波蘭共享自由與民主等普世價值，外交部將持續推動各領域合作，深化具韌性的夥伴關係，為雙方人民創造永續繁榮與福祉，攜手守護得來不易的民主成果。

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