挨批刪國防預算 民眾黨反嗆：賴總統在同胞裡找敵人

賴清德指出，政府計劃在嘉義民雄設立的「無人機與航太產業園區」，在野黨卻想凍結掉50%預算。（圖擷取自賴清德直播）

2025/07/01 21:07

〔記者林哲遠／台北報導〕總統賴清德今晚進行「國家團結十講」第四講「國防」提及，台灣在野黨大幅凍刪國防預算，阻礙我國國防計畫及國防產業的發展。對此，民眾黨批評，總統帶頭造謠、持續在同胞裡找敵人，並質問「請問賴總統，您是昏庸無能對國政掌握不足，還是把全體台灣人都當笨蛋？」

民眾黨指出，本黨已多次說明，114年度國防部預算編列4760億、減列金額84.47億、法定預算為4675億，乃係歷年最高。此外，凍結之提案，除海鯤號因海測尚未完成因而尚未達成解凍條件外，其餘已全數解凍。詎料，賴清德總統繼續造謠在野罔顧國防、刪凍預算。

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台海情勢嚴峻，支持國防、支持國軍，早已是全民共識。民眾黨續指，這並不代表民脂民膏可以任憑民進黨恣意揮霍，凍結預算係為了要求部會檢討改進，讓納稅人的血汗錢可以花在刀口上，難道擔任過四任立委的賴總統會不懂嗎，每一位國會議員背後都有著人民的託付，監督制衡的力量不應消失，墮落為如同民進黨立委般的橡皮圖章。此外，當在野提案軍人加薪時，民進黨立法院黨團表示反對，國人歷歷在目，不容民進黨偷換概念、散布假訊息。

民眾黨表示，賴總統提及之特別預算4100億中編列1500億用來強化國土安全韌性，民眾黨團日前已公開說明，其中存在包括，宣稱是要加強台灣海域24浬偵查，來防制洗產地，已屢被質疑明明是防制走私，卻硬扯是防制洗產地，政策方向完全錯誤；增設海岸巡防及其他包括無人載具也早已在公務預算中編列，何以要重複編列？等疑慮，不應在未向國人及國會釋疑前，就獅子大開口要錢，且程序上亦應透過追加預算，而非夾帶在性質目的完全不同的特別預算之中。

依照總統府日前公布的團結十講規劃，下一講的主題應是「外交」，民眾黨質疑，假如賴清德總統在演講外交時，重用共諜、6年斷交8邦交國的吳釗燮還繼續穩坐國安會秘書長之官位不下台，那麼即使講再多又有什麼意義？

民眾黨痛批，賴總統仍不放棄透過每次的演講與罷免沾上邊，今日繼續錯誤詮釋「更大的民主」，合理化民進黨選輸翻桌的惡劣行為。每次的謊言只會更加凸顯賴清德心中沒有人民，只有權力和權位，說再多冠冕堂皇的言論，也無法掩飾賴清德假藉民主破壞團結真相。

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