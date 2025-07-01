軍人優先登機上路 賴清德加碼：商務艙有空位「自動升等」

總統賴清德要求交通部長陳世凱繼續接洽，「登機後如果發現商務艙有座位，要自動升等」。（圖擷取自賴清德直播）

2025/07/01 21:47

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今晚在「國家團結十講」第四講「國防」時指出，政府致力提升國軍待遇與福利，開放軍人出國自由行，即日起6家國籍航空提供「軍人優先登機」，他也表示，要請交通部長陳世凱繼續接洽，「登機後如果發現商務艙有座位，要自動升等」。

賴清德首先引述憲法指出，國防是以保衛國家安全，維護世界和平為目的；國軍必須超出個人、地域、黨派效忠國家，愛護人民。國軍是為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓安全福祉而戰。並以1949年的古寧頭戰役、1958年的八二三炮戰為例表示，國軍為了守護國家而奮戰，擊敗侵略者。且每當台灣社會遭遇災害、疫情，國軍也是復原重建的重要力量。

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賴清德表示，政府致力於提升國軍待遇與福利，他宣布4月1日起，提高志願役與戰鬥部隊加給；蔡總統任內也推動「興安專案」修整營舍，他將接續推動明年起至2031年推動「展興專案」，提升官兵住用品質，也將持續精進眷屬照顧、軍人在職進修。

賴清德提到，政府開放軍人出國自由行，6家國籍航空即日起也提供「軍人優先登機」，他並當場表示，要請交通部長陳世凱接洽，「登機後如果發現商務艙有座位，要自動升等」；此外，許多企業響應提供九三軍人節購物折扣等，期待更多企業共襄盛舉。

賴清德也肯定國防部長顧立雄推動許多福利及改革措施，以務實的態度落實國軍的福利、改革，知軍、愛軍，是文人部長發揮專業的典範。

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