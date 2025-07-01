黨政人士：賴總統再提兩戰役重申團結 在野黨凍無人機預算「自我繳械」

賴清德指出，政府計劃在嘉義民雄設立的「無人機與航太產業園區」，在野黨卻想凍結掉50%預算。（圖擷取自賴清德直播）

2025/07/01 20:40

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今晚進行「團結國家十講」第四講「國防」，再次提及古寧頭戰役、八二三砲戰，重申在反共護台下團結全台灣，並向全民訴求共同支持國防預算。黨政人士指出，面對中國強大威脅，賴持續訴諸以最大公約數「反共護台」團結國人，最重要的是，也要有充裕的國防預算，在野黨凍結50%無人機預算無疑是「自我繳械、自毀門戶」，也已經引發國際的憂心。

黨政人士指出，兩場來自中國侵略的戰爭，分別是1949年的古寧頭戰役、1958年的八二三砲戰，這是全體國人不分軍民、省籍，同心反共護台的成果，因此，賴總統去年上任後，接連在八二三戰役勝利66週年、古寧頭戰役75週年，親自前往金門追思、紀念，上任後首次雙十談話，以及「團結國家十講」，也不斷回顧這兩場攸關台灣生存的戰役。

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該人士說，對於當前的台灣而言，面對相同的境外敵對勢力，希望全體國人、軍人到不分族群、黨派，都能一樣團結在反共護台下，因此總統也藉此強調，國軍是為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓安全福祉而戰。

黨政人士指出，面對中共的武力進逼，光靠團結是不夠的，國軍沒有足夠的裝備、資源，要如何抵禦外來的威脅？台灣的國防預算在國民黨執政下不斷縮減，甚至下降到只有GDP的2%，是蔡英文總統執政以來逐步提升，到去年才回升到GDP的2.5%；從2016年的3596億元提升到2024年6068億元，若非那8年「自我繳械」，台灣最需要的潛艦說不定早就成軍了。

該人士表示，遺憾的是，政府努力要提升台灣的國防、建立足以自保的防衛能力，今年度的國防預算卻遭國民黨、民眾黨在立法院大刪84億元、凍結899.4億元，創下史上最高，甚至在烏克蘭戰爭展現出新世代戰爭不可或缺的無人機，政府於嘉義民雄設立的「無人機與航太產業園區」在野黨還想凍結掉50%的預算，無疑是「自我繳械、自毀門戶」，這樣的態勢也已經引發國際的憂心。

黨政人士指出，友台派共和黨聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）就曾在美國聯邦參議院軍事委員會公開點名，國民黨在國防預算上玩危險遊戲，這是釋放出錯誤的訊號，且是共和黨、民主黨共同的擔憂。賴總統已承諾，今年會透過特別預算，讓國防預算達到GDP的3%以上，也趁此機會向全民懇託，接下來的國防特別預算不能再被惡意刪凍，需要立委們的共同支持。

黨政人士表示，在蔡英文、賴清德兩任總統的高度重視下，國軍的待遇、地位、榮譽感已大幅提升，賴總統更認為國防不只是國軍的事，而是全民的事，所以上任後就成立「全社會防衛韌性委員會」，增加全民防衛力量；還在今年度的漢光41號演習首度結合城鎮韌性演習，擴大為全民參與，把7月定義為「國家團結月」，也是要重申保衛國家是全台灣人民的事，沒有人能置身事外。反共護台是團結所有國人的最重要因素。

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