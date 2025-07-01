在野黨凍刪史上最高國防預算! 賴清德：無人機量能將遠遠落後中國

總統賴清德指出，全世界都重視無人機產業發展，我國國會卻杯葛，將導致台灣無人機量能遠遠落後中國。（圖擷取自賴清德直播）

2025/07/01 20:29

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今晚赴國際獅子會300 A1區，進行「國家團結十講」第四講「國防」，賴清德說，面對國防即國安，周邊的日本、韓國、菲律賓都逐年調升軍事預算，台灣的在野黨卻大幅凍刪國防預算；俄烏戰爭和中東衝突，讓全世界都重視無人機產業發展，我國國會卻杯葛，不僅阻礙我國國防計畫及國防產業的發展，將導致台灣無人機量能遠遠落後中國，更讓國際誤解台灣自我防衛的決心。

賴清德從國防採購、國防訓練、國防自主到台美國防工業合作，逐一陳述台灣的國防改革。首先，美方持續落實對台承諾，近五年軍售30次，協助我國取得先進武器如海馬士M142高機動性多管火箭系統、M1A2T戰車、MQ-9B無人機、國家先進地對空飛彈系統等，美國也多次動用「外國軍事融資」（FMF）與總統撥款權無償軍援台灣，累積超過900億新台幣，並透過多項軍事協訓、共同演訓與交流計畫，強化我軍戰力。

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賴清德表示，我們也推動國防自主，提升台灣產業發展，成果包含勇鷹新式高教機、海鯤號潛艦、雲豹輪型甲車、磐石艦、紅隼火箭彈，以及雄風、天弓與天劍系列等，並打造台美國防共同供應鏈；此外，國防是全體國人的事，因此總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，增加全民防衛力量，讓社會有更完備的力量可以自救，也有餘力支援國防。

賴清德指出，台灣海峽是全球五分之一海運貿易的重要通道，台海和平穩定牽動全球經濟及自由貿易體系，台灣安全是全世界的問題，台海和平穩定才符合國際利益。

賴清德說，面對國防即國安，週邊的日本、韓國、菲律賓，都逐年調升軍事預算，台灣的在野黨卻在國會大幅凍刪國防預算，今年度國防預算凍刪總額史上最高，遭刪除84億元、凍結899.4億元，包含軍事裝備及設施、武器籌購、戰備工程設備等預算。

賴提到，俄烏戰爭和中東衝突，讓全世界都重視無人機產業發展，我國卻杯葛，中科院要在嘉義民雄建立「無人機與航太產業園區」，已有國外大廠表達進駐意願，立法院卻想凍結50%預算，阻礙所有計畫、國防產業的發展，將導致台灣遠遠落後中國的無人機量能，這樣的行為，已引發國際關切，更釋出錯誤訊號，讓外界誤解台灣自我防衛的決心。

賴清德強調，我們對和平有理想，但不能對侵略者有幻想，和平絕對不是靠一紙協議或應侵略者的要求就能達到，唯有透過實力才能嚇阻敵人、挫敗敵人的意圖，達成真正的和平，台灣永遠不會主動發起戰爭，而是要守護國家、守護區。

賴清德說，7月「國家團結月」的目標是「有準備，更安全」，團結必勝、侵略必敗，台灣越安全，世界就越安全，準備愈充分，世界民主就愈強韌，呼籲國人力挺國軍，全力支持國防預算，「政黨可以競爭、國家不能犧牲」，不是政府要編國防預算、就故意反對，要發錢給大家，「沒有必要，我們錢給有需要的人，其餘的拿來做應該做的事」。

賴清德總統1日出席「『團結國家十講』第四講－國際獅子會MD300A 1區真情服務分享成功」活動。（記者張嘉明攝）

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