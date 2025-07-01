喊話朝野支持國防預算 退將于北辰：英雄配寶劍、完善國家戰力

退役少將、桃園市議員于北辰表示，除提升國軍待遇外，英雄更不能沒有「寶劍」，期待朝野政黨支持國防，完善國家的戰力。（資料照）

2025/07/01 20:21

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統「團結國家十講」第四講「國防」今晚登場，賴強調國軍是為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓安全福祉而戰，也呼籲國人團結挺國軍，共同支持國防預算。退役少將、桃園市議員于北辰表示，除提升國軍待遇外，英雄更不能沒有「寶劍」，要有精良的裝備與設施才能讓國家的安全提升到極致，期待朝野政黨支持國防，完善國家的戰力，也展現全民向心力。

從軍25年的于北辰表示，除了提升國軍待遇外，也應增加國軍的各項裝備與設施，與印太盟友相互呼應，否則用落伍的武器如何應對現代戰爭？這就是英雄配寶劍，國家的安全才能提升到極致。他呼籲朝野政黨應共同支持國防預算，完善國家的戰力，也展現全民的向心力。

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從漢光5號演習就開始參與的于北辰也肯定賴清德將7月定義為「國家團結月」，將漢光演習結合城鎮韌性演習，擴大為全民參與。他說，過去的漢光演習，民眾比較感受不到國軍的那種敵情意識，今年漢光41號演習結合相當多元素，包含民間與政府各部會的力量，是「全社會」的投入，非常重要。

于北辰說，這不單是國軍的作戰演習，也是中華民國的生存之戰，若沒有做好演練，真的真面臨戰爭時，民眾想要協助國家作戰，要怎麼做？要如何投入地方資源？將7月的漢光演習變成「國家團結月」，是非常好的構想，且必須落實，要讓所有國民都知道，戰爭不只是國軍，而是全體國民要面對的。稍有閃失，不是只有國軍戰敗，而是喪失了整個台灣的自由民主、寶貴的生活。

于北辰說，「國家團結月」讓國軍知道自己不是孤獨地捍衛國家，而是全民一起努力，完成整個漢光演習，這是創舉，只有團結全國的力量，才是國軍成功的關鍵。透過這樣的全民演習，讓國人知道戰爭發生時哪裡有資源、國民能如何投入、要怎麼維持正常生活，讓大家可以捍衛台灣直到獲勝為止。

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