賴清德：即使併吞台灣 中國也不會停止稱霸西太平洋野心

賴清德引用日軍統合幕僚監部資料指出，中國的威脅這不只針對台灣，持續壓迫到區域和平。（圖擷取自賴清德直播）

2025/07/01 19:57

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德展開「團結國家十講」，今晚赴國際獅子會300 A1區進行第四講「國防」時指出提到，中國2000年起軍費不斷攀升，今年已破8兆新台幣，是20年前的7倍以上，且不因國民黨執政減緩，中國的威脅不只針對台灣，已踏出第一島鏈、第二島鏈，跨到第三島鏈，企圖改變以規則為基礎的國際秩序，想在西太平洋稱霸，「即使台灣被併吞了，中國也不會停止，只是更有力量進行區域擴張。」

賴清德提到，中國軍費開支從2000年起不斷攀升，最近連4年超過7%，2025年已破8兆新台幣，相較20年前成長7倍以上，即便是國民黨執政時期，中國軍費仍連續多年以兩位數規模快速成長，與台灣任何政黨執政無關。

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賴清德引用日軍統合幕僚監部資料指出，中國的威脅這不只針對台灣，持續壓迫到區域和平，且已踏出第一島鏈、第二島鏈到第三島鏈，企圖改變以規則為基礎的國際秩序，想在西太平洋稱霸，「即使台灣被併吞了，中國也不會停止，只是更有力量進行區域擴張。」

賴清德說，面對中國不斷文攻武嚇，政府全力推動國防改革，當前軍事戰略是「防衛固守、重層嚇阻」，作戰策略是「多域拒止、韌性防衛」，並以加強不對稱戰力、快速戰備應變、去中心化運作等備戰原則，應對灰色地帶襲擾、聯合反登陸、濱海及攤岸作戰、縱深防禦與持久作戰，打造戰略持久與固守韌性，建立足以嚇阻並完全挫敗敵人的能力。

賴清德提到，2016年以前，中國軍費連續多年以兩位數成長，馬英九政府時期卻不增反減，逐年縮水到GDP約2%的水準，到蔡英文總統上任後，從2016年的3596億元提升到2024年6068億元，提升80.74%、佔GDP2.5%。他已公開承諾，今年會透過特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上，展現守護國家的決心。

賴清德總統1日出席「『團結國家十講』第四講－國際獅子會MD300A 1區真情服務分享成功」活動。（記者張嘉明攝）

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