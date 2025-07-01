小草狂洗彭振聲被施壓認罪 林智群釐清這層關係：阿北是真正主謀?

彭振聲趕回高雄住家處理妻子後事。（記者許麗娟攝）

2025/07/01 22:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城案，今（1日）勘驗台北市前副市長彭振聲等人的偵訊錄音檔，彭振聲上午抵達北院後，突接獲妻子輕生消息，向法庭請假回高雄處理後事。當初為保前主席柯文哲，而將所有責任推給彭振聲的民眾黨，在網上狂洗「彭振聲是被檢方施壓認罪」。對此，律師林智群提醒大家柯文哲與彭振聲的關係，現在小草帶風向說彭振聲是被迫認罪，「他們的意思難道是阿北才是真正的主謀？」

高雄三民區今上午9點左右發生1起墜樓事件，72歲謝姓死者經查為彭振聲之妻。而彭振聲今上午到庭等候開庭時接獲消息，放聲痛哭，指著坐對面的檢察官「你們有沒有良心」，還稱他先前之所以會認罪，「是因為想拚交保，讓她（妻子）安心，現在她不在了，我也沒顧慮了」。之後彭振聲情緒稍微穩定後，表明自己無法開庭，其辯護律師向法官說明彭的臨時狀況，並稱彭振聲目前被法院限制住居於台北，聲請解除今晚的限住禁令，以便去高雄處理妻子的後事，法官當庭裁准。

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事後民眾黨藉機痛罵賴政府司法迫害「逼死人」，還號召支持者包圍北院，聲稱他們同感悲憤，「我們懷著最沉重的心情，向彭副市長及其家人致上最深切的慰問，並對逝者表達由衷哀悼」。同一時間，網上則湧現不少小草和網軍，針對彭振聲痛罵檢察官的發言，斷定彭振聲是被檢方施壓才認罪。

不過馬上就有鄉民翻出過往相關報導，直指當初柯文哲的妻子陳佩琪還跳出來指控，是彭振聲蓋下甲章決行讓京華城容積率不當提升，柯文哲也在庭上都推給彭振聲，聲稱自己什麼都不知道，但彭振聲供稱是柯文哲逼他蓋章，認罪轉污點證人後，民眾黨一度全黨之力攻擊彭振聲，咬定該案甲章就是彭振聲蓋的，與柯文哲無關，沒想到現在彭妻發生噩耗，白營反過來又指責賴清德害死人。

律師林智群今天就在臉書發文提出疑問：「民眾黨在今天之前，不是什麼事情都推給彭振聲，把彭振聲往死裡打嗎？為什麼現在又要假裝是彭振聲的好朋友？」他隨後又發另一篇文表示，「京華城案台北市政府給了法律不允許的容積。這個事情不是柯文哲拍板，就是彭振聲拍板，他們兩個是處於你死我活關係，民眾黨之前才會把全部事情都推給彭振聲。小草跟民眾黨壯世代網軍今天一直洗『彭振聲是被北檢施壓認罪的』，他們的意思難道是阿北才是真正的主謀？頭腦很好用，我以為大家都有一個……」

網友紛紛表示，「如果小草信了柯文哲說他完全不知道，那不就是彭振聲都委會主委要擔，那現在小草又說彭被冤，那現在變成柯要擔了嗎？」、「檢調說他有罪是因為認定為『共犯』，彭振聲要拚無罪是因為他主張『都是柯文哲指示蓋章』，小草記憶比金魚短耶」、「決策章不是市長同意蓋章，就是市長授權副市長蓋章，現在說彭被冤枉的，那不就……」、「阿北承擔啦！」、「說什麼山盟海誓，阿北可割可棄」、「小草內心都知道阿北就是主謀吧」。

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