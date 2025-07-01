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    彭振聲妻一早獨返高雄 未進家門即自梯間墜落

    彭振聲妻子與隨身攜帶的米色手提布包一同墜樓，下午在殯儀館相驗後，兒子提著手提布包離去。（記者李惠洲攝）

    彭振聲妻子與隨身攜帶的米色手提布包一同墜樓，下午在殯儀館相驗後，兒子提著手提布包離去。（記者李惠洲攝）

    2025/07/01 20:08

    〔記者許麗娟、李惠洲／高雄報導〕前台北市副市長彭振聲的妻子謝女（72歲），今（1日）一早在高雄黃興路住家墜樓身亡，彭妻一早在台北住家準備好早餐，隨即提著一只常用的米色手提布包出門，上午近9點現身在高雄住家大樓，不久即從梯間墜落中庭當場死亡，手提袋也掉落遺體旁。

    據了解，彭妻隨近年隨彭振聲到北市府工作移居台北，高雄舊居現由兒子一家人居住，彭妻偶爾會回來看看兒孫，上次返家已近半年前，今早卻突然獨自搭著計程車回來，當時兒子一家還在住處，但彭妻提著隨身的環保手提布包上樓後，未進家門即從梯間墜落，巨大聲響嚇壞不少住戶，可惜警消獲報到場已明顯死亡，梯間疑似還留著彭妻帶回來的折疊椅。

    彭振聲兒子獲報後衝下樓，現場看到媽媽的遺體和手提布包，當場哀傷到哭不出來，彭振聲則是在台北前往北院前收到噩耗，當場崩潰大哭說「我被關押4個月，我是冤枉的，我太太聽到我今天要開庭，受不了，我要去醫院見我太太最後一面」、「我為什麼生在這個國家」，但返回高雄時不發一語進到住處後即未再現身，後續由友人開著從大樓後門外出，但至傍晚也未現身殯儀館看亡妻，亡妻後事皆交由兒子處理。

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    下午察官和法醫到彭妻墜樓現場勘察。（記者許麗娟攝）

    下午察官和法醫到彭妻墜樓現場勘察。（記者許麗娟攝）

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