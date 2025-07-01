賴清德：中華民國和台澎金馬是生命共同體 國軍為國家生存而戰！

總統賴清德強調，國軍是為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓安全福祉而戰。（圖擷取自賴清德直播）

2025/07/01 19:25

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今晚赴國際獅子會300 A1區進行「國家團結十講」第四講「國防」，他強調，國防是以保衛國家安全，維護世界和平為目的，國軍是為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓安全福祉而戰，中華民國和台澎金馬是生命共同體，政府將力挺國軍，持續提升待遇與福利。

賴清德首先引述憲法指出，國防是以保衛國家安全，維護世界和平為目的，而不是要侵略任何國家；陸海空三軍必須超出個人、地域、黨派，效忠國家、愛護人民，「國軍是為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓安全福祉而戰」，中華民國和台澎金馬是生命共同體。

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賴清德提到，1949年古寧頭戰役、1958年八二三炮戰為例表示，國軍為了守護國家而奮戰，擊敗侵略者，同時是軍民合作的展現，每當台灣社會遭遇災害、疫情，國軍也是復原重建的重要力量。

賴清德強調，政府致力於提升國軍待遇與福利，他宣布4月1日起，提高志願役與戰鬥部隊加給；蔡總統任內也推動「興安專案」修整營舍，他將接續推動明年起至2031年推動「展興專案」，提升官兵住用品質，也將持續精進眷屬照顧、軍人在職進修同時開放軍人出國自由行，6家國籍航空即日起也提供「軍人優先登機」；許多企業也響應提供九三軍人節購物折扣等。

此外，賴清德肯定國防部長顧立雄推動許多福利及改革措施，以務實的態度落實國軍的福利、改革，知軍、愛軍，是文人部長發揮專業的典範。

賴清德總統1日出席「『團結國家十講』第四講－國際獅子會MD300A 1區真情服務分享成功」活動。（記者張嘉明攝）

賴清德稍早在社群預告今晚第四講主題為國防。（圖擷取自賴清德臉書）

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