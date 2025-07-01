重申憲改歷程 賴清德：7次修憲完成台灣主體民主共識

賴清德總統1日出席「『團結國家十講』第四講－國際獅子會MD300A 1區真情服務分享成功」活動。（記者張嘉明攝）

2025/07/01 19:15

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今晚在「團結國家十講」第四場時回顧前三場內容，並提及，第三講的重點是，縱然中華民國憲法是在中國大陸時期制定，但歷經7次修憲，已完成以台灣為主體的民主共識，憲法增修條文也明訂，五院應彼此尊重、互相制衡。

總統賴清德日前談憲政體制時提到，台灣是歷經7次修憲才建立以台灣為主體的民主共識，沒有參與1946年通過的中華民國憲法，遭藍白砲轟。

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不過賴清德今晚在「團結國家十講」第四場表示，他在第一講「國家」引用國際法及台灣的歷史，證明中華人民共和國沒有統治過台灣，台灣主權也不屬於中華人民共和國，他也不斷以台灣各行各業、各領域的成就，包括民主自由人權價值普世價值的成就，經濟產業科技發展的成就，防疫各方面的成就，還有百工百業都是國際隱形冠軍，我們應該好好守護珍惜這樣的成就。

賴清德說，第二講「團結」他特別引用民進黨的「族群多元國家一體決議文」，強調不分先來後到、不分族群，只要認同台灣這塊土地，就是這個國家的人，不管是中華民國認同、台灣認同，都是國家認同的方式，應該彼此尊重、互相接納，要團結中華民國派的反共、台灣派的護台，反共護台，台灣才會安全，民主自由人權才能永續發展。

賴清德表示，第三講「憲政」的內容是指，縱然中華民國憲法，是在中國大陸時期制定，但在李登輝前總統領導下，來自台灣人民選出來的國大代表，經過7次修憲，已經完成以台灣為主體的民主共識，現在的憲法增修條文也明訂，總統、五院各憲政機關的權責，應該彼此尊重、互相制衡，這樣我們的民主才能走得長久。

賴清德指出，台灣的憲法很特別，跟世界上其他國家有一點特別不同，給予台灣人民直接民權，選舉、罷免、創制、複決，民主的問題可以用更大的民主解決，可以透過釋憲，或由人民運用權力表達主張，這也是民主深化的一環。

賴清德今晚赴國際獅子會300 A1區進行「國家團結十講」第四講「國防」。（圖擷取自總統府直播）

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