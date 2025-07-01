朱立倫傍晚偕黃建賓拜票 批大罷免違反民主

國民黨主席朱立倫（中）今天傍晚到台東為立委黃建賓（左3）造勢反罷免。（記者黃明堂攝）

2025/07/01 19:04

〔記者黃明堂／台東報導〕國民黨主席朱立倫今天傍晚到台東陪同立委黃建賓掃街，請民眾投下「不同意罷免」！朱說，黃建賓沒犯什麼錯，被罷免的惟一理由就是跟賴清德不同黨，全世界民主國家沒有這種例子，也史無前例。黃也請大家站出來投票，向執政黨表達不要再搞政治。

朱立倫與黨秘書長黃健庭、台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華等人，傍晚在漢陽北路集結，向店家、黃昏市場攤販及民眾握手及喊話，爭取反罷免，並在當地一家中古車行發表談話。朱立倫說，黃建賓當立委一年多來，爭取了很多，包括修訂財劃法為台東一年多了130億預算，還有增加國定假日，下月起大家就會明顯感受到一連串的連續假期，也為軍警消爭取加薪及退休保障，為農民爭取公糧收購價每公斤多五元。

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朱立倫說，黃建賓沒有做錯事，就是跟賴清德、民進黨不同黨，所以被大罷免，這是違反民主的。饒慶鈴也說，黃建賓從鄉長當上立委一年多來，認真學習，每天北東來回跑，老了很多，也憔悴很多，他也努力協助縣府與中央單位協調，真的很認真，台灣不要這樣罷來罷去。

黃建賓則說，台東只有這席立委，他一年多來全力打拚，鄉親交辦的陳情案都馬上辦，但執政黨只為鬥爭推動大罷免，拜託大家站出來，向執政黨講，不要再搞政治，當總統最要就是讓人民安居樂業，他也會持續監督政府。

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