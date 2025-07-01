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    首頁　>　政治

    感嘆彭振聲妻子輕生 陳佩琪：該跳樓的是陳佩琪

    眾黨今天也號召群眾到台北地檢署外集結抗議，前台北市長柯文哲妻子陳佩琪現身致意。（記者王藝菘攝）

    眾黨今天也號召群眾到台北地檢署外集結抗議，前台北市長柯文哲妻子陳佩琪現身致意。（記者王藝菘攝）

    2025/07/01 19:45

    〔記者王冠仁／台北報導〕前台北市副市長彭振聲捲入京華城弊案，彭今天早上前往台北地院出庭時，忽然接獲妻子輕生身亡的噩耗，引起社會各界震驚；民眾黨為了聲援，今天也號召群眾到台北地檢署外集結抗議。今天下午5時許，抗議活動接近尾聲時，前台北市長柯文哲妻子陳佩琪忽然現身，還直言「要爭取司法公平正義，該跳樓的是陳佩琪」。

    陳佩琪說，今天早上聽到這麼不幸的消息，她才知道原來司法公平正義是需要靠人命換出來的。這是一個政治案件，最主要抓、要打垮的人，就是柯文哲、民眾黨。「我早上聽到那個新聞，我唯一的感受，今天要爭取司法公平正義，今天該跳樓的是陳佩琪」。

    陳還說，今天柯文哲在庭上說，如果大家10年後回過頭來看這種司法的迫害，台灣人作何感想？柯還跟她說，司法的公正不是大家在家裡看電視去支持，要用行動來表示對司法不公的抗議。陳最後說，希望靠人命才能爭取到一點點司法公正的事情，在台灣不要再發生了。

    警方指出，下午3時30分許，現場1百多名小草群情激奮，一股腦向警方架設在北檢外博愛路上的鐵馬護欄逼近，群眾不斷叫囂「往前走」、「繼續前進」，甚至一度推擠阻材。警方見狀，嚴陣以待，並在下午3時51分舉牌警告，幸虧群眾最終冷靜下來，沒有繼續做出過激行為。

    下午5時許，現場抗議群眾聽聞今日開庭結束，柯文哲要還押看守所，群眾跑到愛國西路道路旁，想要向柯文哲表達支持，但當時路上車流眾多，一度險象環生。事後警方疏導群眾回到博愛路上，群眾在陳佩琪發表談話後陸續離去，整起抗議中沒有嚴重脫序行為出現。

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    抗議群眾跑到愛國西路上，等待柯文哲乘坐的囚車經過時聲援。（記者王冠仁攝）

    抗議群眾跑到愛國西路上，等待柯文哲乘坐的囚車經過時聲援。（記者王冠仁攝）

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