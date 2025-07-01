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    陸委會今日再接恐嚇信 揚言血洗陸委會、內湖捷運站

    陸委會今日凌晨5時再次接獲殺人恐嚇信。（資料照）

    陸委會今日凌晨5時再次接獲殺人恐嚇信。（資料照）

    2025/07/01 18:24

    〔記者劉慶侯／台北報導〕大陸委員會繼6月27日起陸續收到炸彈恐嚇信後，今日凌晨5時再次接獲殺人恐嚇信，內容文字均模仿台灣用字與語氣，揚言將攻擊陸委會，並要在台北內湖捷運站製造血腥恐慌。陸委會已向警方報案，台北市警局與刑事局已鎖定境外IP及電子郵件申登資料，全力偵辦中。

    位在北市中央聯合辦公大樓的陸委會民意信箱內收到不明恐嚇信件，政風室8時55分查看信件，立即向轄區中正一警分局報案，提告恐嚇等罪。

    警方表示，恐嚇信件內容略為：恁祖嬤將在今晚手起刀落，讓內湖捷運站與陸委會成血泊，菜刀斷脖，剪刀刺胸口，潑灑汽油後點火。有些刻意模仿台灣用語用字。

    台北市警方根據寄件者的IP位置及電子郵件申登資料展開追查。初步調查，這些電郵來源帳戶皆為一次性的拋棄式信箱，部分已確認是使用境外IP操作犯案。為確保機關安全，警方與陸委會已同步加強維安措施，嚴防意外。

    由於近期陸委會頻頻遭到不明郵件恐嚇，警政署認為警方應嚴加打擊不法，現責令刑事統籌指揮各地警方共同蒐證調查。

    此外，北市警方為防意外發生，已通知轄管警方與捷運警察隊，加強巡邏及防爆勤務，現全案由警方循線追查中。

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