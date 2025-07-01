罷免伍麗華連署造假案 國民黨黃碧雲、李得全列被告

屏檢偵辦罷免伍天華連署造假案，國民黨組發會副主委黃碧雲與專委李得全列被告。（記者李立法攝）

2025/07/01 18:10

〔記者李立法／屏東報導〕屏東地檢署偵辦罷免民進黨原住民立委伍麗華連署書涉嫌造假案，今天針對桃、花、東、投等國民黨縣市黨部發動大規模搜索行動，並約談涉案藍營幹部、證人共15人，其中國民黨中央組發會副主委黃碧雲與專委李得全2人列為被告，正接受檢調訊問，案情發展備受外界關注。

屏東地檢署檢察官陳新君今天指揮屏東縣調查站、新北市調查處、北部地區機動工作站、桃園市調查處、中部地區機動工作站、東部地區機動工作站、臺東縣調查站及宜蘭縣調查站等單位，兵分多路前往國民黨桃園市黨部、南投縣黨部、花蓮縣黨部、臺東縣黨部及國民黨中央組發會副主委黃碧雲與專委李得全2人住處搜索，共約談犯罪嫌疑人9人、證人6人合計15人到案說明，並查扣相關證物。

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由於國民黨今天分別在花東地區舉辦反罷免造勢活動，檢方大舉搜索行動引起藍營不滿，認為政治干預司法；屏檢強調，檢察官偵辦案件並無預設立場，皆依證據認定事實適用法律，秉持客觀中立態度查明事實，請外界勿恣意揣測，留給檢方純淨辦案空間。

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