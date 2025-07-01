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    妻逝哀痛難平復 彭振聲神隱未赴殯儀館

    彭振聲兒、媳招魂後，帶者媽媽牌位前往殯儀館寄棺室豎靈。（記者李惠洲攝）

    彭振聲兒、媳招魂後，帶者媽媽牌位前往殯儀館寄棺室豎靈。（記者李惠洲攝）

    2025/07/01 18:38

    〔記者許麗娟、李惠洲／高雄報導〕前台北市副市長彭振聲的妻子謝女（72歲），今（1日）上午9點左右，在彭振聲赴台北地院為京華城案出庭前，突在高雄黃興路舊家大樓墜樓身亡，彭振聲於下午1點半左右回到住處，但進入大樓後久久未現身，不僅沒前往殯儀館參與檢察官相驗，兒子返家招魂後再赴殯儀館，彭振聲也沒出現，反而搭乘友人的車，從大樓後門離開前往他處。

    據了解，高雄黃興路大樓的住處為彭妻謝女所有，彭振聲早年在高雄市政府工務局任職時，皆居住於此，近年彭振聲到台北市府任職時，夫妻倆也一起搬到台北，舊居則留給兒子和媳婦一家居住，彭妻偶爾會回來看看兒孫。

    今早約8點多，彭妻獨自南下高雄後，搭計程車返回黃興路大樓，但上樓後不久，大樓管理員突然聽到中庭發出一聲巨響，前往查看時，驚見彭妻墜落在地，警消到場時已明顯死亡。

    聽聞噩耗的彭振聲緊急向法庭請假搭高鐵返回高雄，約下午1點抵達左營站後，隨即返回黃興路住家，過程中面色落寞不發一語，返家後，彭振聲即未再現身，原訂待檢察官和法醫於市殯相驗後，會前往殯儀館見妻子，但相驗後，兒子、媳婦返回住家與法師回到案發現場招魂，離去時卻未見彭振聲一同前往殯儀館，後續才由民眾黨黨部人員告知現場守候的媒體，指彭振聲返家後心情過於悲痛，目前後事先由兒子處理，今天不會前往殯儀館，但不久卻搭乘友人的車子從大樓後門離開但不知去向，也未赴殯儀館。

    彭振聲兒子與媳婦下午隨著法師回到住家招魂後，帶著媽媽的牌位再赴殯儀館。（記者許麗娟攝）

    彭振聲兒子與媳婦下午隨著法師回到住家招魂後，帶著媽媽的牌位再赴殯儀館。（記者許麗娟攝）

    彭振聲兒子哀傷喊著媽媽上車了。（記者許麗娟攝）

    彭振聲兒子哀傷喊著媽媽上車了。（記者許麗娟攝）

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