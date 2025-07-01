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    首頁　>　政治

    彭振聲妻墜樓身亡 柯文哲：很震驚、非常抱歉

    台北地院1日開庭審理京華城案，勘驗偵訊錄音，提訊在押的前台北市長柯文哲。（記者廖振輝攝）

    台北地院1日開庭審理京華城案，勘驗偵訊錄音，提訊在押的前台北市長柯文哲。（記者廖振輝攝）

    2025/07/01 18:04

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積弊案，台北市前副市長彭振聲開庭前突然接到妻子墜樓身亡的噩耗，崩潰痛哭，法官准其請假返回高雄，並臨時取消勘驗彭的偵訊及會議錄音光碟；台北市前市長柯文哲下午庭訊時表示，對於彭妻墜樓的消息令他感到很震驚，對於受牽連的前市府團隊和家人，感到非常抱歉。

    柯文哲說，今天上午他被押解入庭後，律師告訴他彭妻的事，「實在讓我感到很震驚」，他已經讀過彭振聲偵訊錄音的逐字稿，仍不知道彭振聲認罪是因為違反什麼法律？他哪個行為是違法的？現在發生這樣的事，後續的調查可能要拖更久了。

    柯文哲說，起訴書公開後，各種證據不堪一擊，證人交互詰問後，證詞也和起訴書不符，檢方的補充理由現在已經到第18份，可見檢方是先押人再找證據，甚至威脅證人。

    柯強調，他不是為自己而戰，而是為前市府團隊而戰，他在市長任內勇於大破大立、敢做敢為，最重要的是清清白白，結果卻遭到司法追殺，前市府團隊都承受很大的心理壓力，大家都辛苦了，對於受牽連的市府團隊和家人，他感到非常抱歉，「因為我而讓大家受苦了」。

    柯文哲並呼籲，正在司法這工作位子上的每個人，如果還有一點良知、良心，希望在本案為司法留下一絲獨立空間，司法改革不能紙上談兵，維護民主也不是在家裡看電視。

    柯說，他身處在風暴中，只能為自己和團隊繼續作戰，也麻煩在外面的大家，他會繼續努力。

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