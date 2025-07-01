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    批中共利用KMT造謠台灣人盼被統 曹興誠籲大罷免向世界澄清

    前聯電董事長曹興誠。（資料照）

    前聯電董事長曹興誠。（資料照）

    2025/07/01 18:17

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委拒絕與罷免提案領銜人、前聯電董事長曹興誠上電視節目辯論，曹興誠今日直接針對重要議題加以論證。他直指，中共意圖武力犯台，利用國民黨向世界散布謠言，說台灣人民願意自我放棄主權，希望接受中共的吞併。這次大罷免，就是要向世界澄清，國民黨絕不代表台灣主流民意，他們是背叛台灣主權的中共內應和走狗。

    曹興誠發文指出，中共和國民黨都「反對台獨」，而且要「殺光台獨」；這種言行，是反人類、反文明的暴行。現代文明的規則，是「主權在民」，由聯合國在1948年明定於「世界人權宣言」中。依此規則，台灣的主權只能由台灣人擁有，任何舊有主張，任何外來勢力，都無權侵佔台灣主權。

    曹興誠進一步說，依據此「主權在民」原則， 1948年以後，許多殖民者都必須放棄在殖民地的主權，讓殖民地獨立。這使得世界獨立國家的數目，由1948年的60個，增加到現在的195個。可見主權在民，尊重獨立意願，是現代文明的普世規則。

    曹興誠分析，中共意圖武力犯台，明顯違反主權在民的原則，必然會遭到世界一致的譴責和抵制。所以他們要利用國民黨，向世界散布謠言，說台灣人民願意自我放棄主權，希望接受中共的吞併。而這次大罷免，就是要向世界澄清，國民黨絕不代表台灣主流民意，他們是背叛台灣主權的中共內應和走狗。

    曹興誠強調，大罷免是台灣人宣示主權的神聖運動！大罷免成功，我們才能得到自由世界的支援，才能對抗中共，守住台灣。大罷免就是先自助，再求人助。

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