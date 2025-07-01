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    鍾東錦2度赴武漢交流 苗縣府：純禮貌性回訪

    苗栗縣長鍾東錦將於2日至5日率團赴中國參加湖北省「武漢台灣週」開幕典禮。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣長鍾東錦將於2日至5日率團赴中國參加湖北省「武漢台灣週」開幕典禮。（記者張勳騰攝）

    2025/07/01 16:55

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕中國湖北省武漢市與苗栗縣締結姊妹市多年，苗栗縣長鍾東錦將於2日至5日率團至中國湖北省參加「武漢台灣週」活動，這也是鍾上任後，第二次前往武漢參訪，也是「賴十七條」公布後唯一二度登陸交流的縣市長；苗栗縣政府指出，因武漢官員於元宵節曾率團來訪並演出，這次是禮貌性回訪，並參加武漢台灣週開幕典禮。

    苗栗縣政府指出，中國湖北省武漢市與苗栗縣締結姊妹市已久，包括前縣長劉政鴻及徐耀昌任內，多次前往武漢市交流參訪。「武漢台灣週」活動今年為第19屆，將於7月3日至9日舉辦，4日舉行開幕活動，鍾東錦於2日至5日率參議許滿顯及工商發展處、水利處及消防局等局處長，前往參加武漢台灣週開幕儀式。

    苗栗縣政府表示，今年元宵節期間武漢高龍團隊來苗栗參加火旁龍活動，並在縣內演出多場，湖北省台辦主任程良勝也拜會鍾東錦；此次前往參加武漢台灣週，純屬回訪、交流。

    鍾東錦前年曾率團前往參加武漢台灣週活動，這次也是第二度參加，他今年4月也曾率鄉鎮市長等人到四川省進行產業参訪交流。國內大罷免活動如火如荼進行中，鍾東錦也被外界視為無懼「賴十七條」3月公布後，二度前往中國交流的縣市長；苗縣府強調，前往參訪一切依規定向內政部移民署提出申請並核准。

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