昔把罪全推給彭振聲、今彭妻噩耗叫小草包圍北院 網轟民眾黨噁心！

台北地院1日開庭審理京華城案，勘驗偵訊錄音，前台北市副市長彭振聲因家中變故，請假提前離開法庭。（記者廖振輝攝）

2025/07/01 16:57

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城案，今（7/1）勘驗台北市前副市長彭振聲等人的偵訊錄音檔，但彭振聲上午抵達北院後，突接獲妻子輕生消息崩潰大哭，隨後向法庭請假回高雄處理妻子後事。藍白事後跳出來痛罵賴清德政府「逼死人」，民眾黨更號召小草包圍北院，宣稱力挺彭振聲。對此，粉專「黑暗流浪者」翻出過去白營上下過去為了保住前黨主席柯文哲，將彭振聲推出去頂罪，如今發聲稱同感悲憤，「這不是在吃人血饅頭，什麼才是在吃人血饅頭？」

據悉，高雄三民區今上午9點左右發生1起墜樓事件，72歲謝姓死者經查為彭振聲之妻。而彭振聲今上午到庭等候開庭時接獲消息，放聲痛哭，指著坐對面的檢察官「你們有沒有良心」，還稱他先前之所以會認罪，「是因為想拚交保，讓她（妻子）安心，現在她不在了，我也沒顧慮了」。之後彭振聲情緒稍微穩定後，表明自己無法開庭，其辯護律師向法官說明彭的臨時狀況，並稱彭振聲目前被法院限制住居於台北，聲請解除今晚的限住禁令，以便去高雄處理妻子的後事，法官當庭裁准。

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事後藍白藉機痛罵賴政府司法迫害，如今逼死了1條人命。民眾黨還號召小草包圍北院，並發聲明稱：「彭副市長今天在法庭外的心痛發聲，本黨在場同仁同感悲憤，悲痛之情溢於言表，我們懷著最沉重的心情，向彭副市長及其家人致上最深切的慰問，並對逝者表達由衷哀悼。」

對此，有網友隨即在Threads上列出時間線，指當初柯文哲的妻子陳佩琪跳出來指控通過讓京華城容積率提升一案，是彭振聲蓋下甲章決行，柯文哲在庭上也都推給彭振聲，聲稱自己什麼都不知道。但彭振聲供稱是柯文哲逼他蓋章，認罪轉污點證人後，民眾黨又稱彭振聲是遭受不當訊問才認罪，彭振聲否認。看到彭振聲不配合，民眾黨一度傾全黨之力攻擊彭振聲，咬定該案甲章就是彭振聲蓋的，與柯文哲無關，如今彭妻輕生，民眾黨再來指責賴清德害死彭振聲的妻子。

鄉民紛紛批，「今天不管惡檢還啥的，彭妻自S之前，打他打最兇的就是民眾黨、陳佩琪跟小草，說他是幕後主使者、陷害柯文哲、甲章是他蓋的，所以如果問是誰害死彭妻？就是你們！」、「我可是清楚記得新聞報導，柯把罪全推給彭，然後說他不知道」、「一下鬧朱亞虎被不當訊問，一下鬧彭振聲被不當訊問，柯文哲不可能是有罪就對了？有人認就全都是被逼供的就對了？」、「民眾黨好噁心，彭振聲的罪，是柯文哲咬的欸！黃國昌在凝重什麼？司法迫害什麼？你們自己咬的欸！」、「到底要講幾次？這個案子是國民黨的人去告發的耶，一天到晚怪民進黨是有什麼毛病？」。

「黑暗流浪者」也發文怒斥：「民眾黨怎麼好意思消費彭振聲跟他太太？當初民眾黨為了保住柯文哲，把一切責任都往彭振聲身上推，陳佩琪還說過甲章是彭振聲蓋的，試圖證明圖利京華城跟柯文哲無關呢！現在彭振聲妻子離世，民眾黨居然發聲表示同感悲憤，這不是在吃人血饅頭，什麼才是在吃人血饅頭？民眾黨完全是在貓哭耗子，之前把彭振聲推出去頂罪，現在又消費彭振聲來帶政治風向，怎麼會有這麼噁心的政黨啊？」

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