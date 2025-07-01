為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    南投檢調搜索2陣營！ 罷團稱絕無偽造連署 游顥批司法追殺

    南投檢調突襲調查「死亡連署」，搜索罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴的領銜人、立委游顥辦公室執行長蔡宜助。（記者劉濱銓攝）

    南投檢調突襲調查「死亡連署」，搜索罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴的領銜人、立委游顥辦公室執行長蔡宜助。（記者劉濱銓攝）

    2025/07/01 17:23

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投大罷免案檢調今突襲搜索「死亡連署」，針對罷免立委游顥領銜人林敬桐，以及罷免南投縣議員陳玉鈴領銜人蔡宜助等2陣營進行約談，對此，罷游團體回應，志工依法罷免絕無偽造；游顥則為其辦公室執行長蔡宜助發聲，痛批檢調在陳玉鈴罷免投票前夕，利用司法追殺製造寒蟬效益，就是要恐嚇南投人不能投票罷免。

    罷游團體表示，除了領銜人林敬桐遭檢調搜索偵訊，團隊多名幹部也遭約談，並重申，團隊一切依法罷免，所有連署書均由志工募集，絕無偽造違法，團隊全力配合調查，希望儘速釐清事實，還給領銜人清白，避免打擊基層志工士氣。

    游顥則說，今有不少國民黨地方縣市黨部遭檢調搜索，南投縣黨部也包含在內，惟民進黨南投縣黨部也有配合罷團進行連署，但檢調就只搜索藍營據點，反觀綠營卻相安無事，就連其團隊成員蔡宜助也遭搜索，在在凸顯賴政府司法追殺、助攻大惡罷，南投縣民何其無辜。

    游顥陣營也表示，蔡宜助是立委游顥辦公室執行長，今早蔡就接獲家人通知，指稱有檢調人員上門搜索，當時人不在家的蔡，立即通知檢調將接受約談。

    游陣營更指控，檢調大動作搜索時機敏感，由於罷免陳玉鈴將在7月13日舉行投票，但在罷免前不到2週，執行長就被搜索，質疑檢調利用司法追殺干預罷免，就是要恐嚇支持罷陳的民眾不敢投票。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播