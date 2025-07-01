南投檢調搜索2陣營！ 罷團稱絕無偽造連署 游顥批司法追殺

南投檢調突襲調查「死亡連署」，搜索罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴的領銜人、立委游顥辦公室執行長蔡宜助。（記者劉濱銓攝）

2025/07/01 17:23

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投大罷免案檢調今突襲搜索「死亡連署」，針對罷免立委游顥領銜人林敬桐，以及罷免南投縣議員陳玉鈴領銜人蔡宜助等2陣營進行約談，對此，罷游團體回應，志工依法罷免絕無偽造；游顥則為其辦公室執行長蔡宜助發聲，痛批檢調在陳玉鈴罷免投票前夕，利用司法追殺製造寒蟬效益，就是要恐嚇南投人不能投票罷免。

罷游團體表示，除了領銜人林敬桐遭檢調搜索偵訊，團隊多名幹部也遭約談，並重申，團隊一切依法罷免，所有連署書均由志工募集，絕無偽造違法，團隊全力配合調查，希望儘速釐清事實，還給領銜人清白，避免打擊基層志工士氣。

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游顥則說，今有不少國民黨地方縣市黨部遭檢調搜索，南投縣黨部也包含在內，惟民進黨南投縣黨部也有配合罷團進行連署，但檢調就只搜索藍營據點，反觀綠營卻相安無事，就連其團隊成員蔡宜助也遭搜索，在在凸顯賴政府司法追殺、助攻大惡罷，南投縣民何其無辜。

游顥陣營也表示，蔡宜助是立委游顥辦公室執行長，今早蔡就接獲家人通知，指稱有檢調人員上門搜索，當時人不在家的蔡，立即通知檢調將接受約談。

游陣營更指控，檢調大動作搜索時機敏感，由於罷免陳玉鈴將在7月13日舉行投票，但在罷免前不到2週，執行長就被搜索，質疑檢調利用司法追殺干預罷免，就是要恐嚇支持罷陳的民眾不敢投票。

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