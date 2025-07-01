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    白營號召小草圍北院 南部黨員要求黃國昌宣布靜坐：扭扭捏捏怎麼挺

    一名南部民眾黨員在黨員群組內抱怨，黨中央動員令匆促，讓南部支持者難以支持。（民眾黨員提供）

    一名南部民眾黨員在黨員群組內抱怨，黨中央動員令匆促，讓南部支持者難以支持。（民眾黨員提供）

    2025/07/01 16:57

    〔記者林哲遠／台北報導〕台北地院今審理京華城案，勘驗台北市前副市長彭振聲等人偵訊錄音檔；豈料，彭妻今早突在高雄市住家墜樓身亡，引發各界關注。民眾黨則發布召集令呼籲小草下午2時赴北院集結抗議，不過卻有黨員私下痛罵，黨主席黃國昌扭扭捏捏，要求黃公開宣布靜坐到底，這樣南部支持者才願意上去拚。

    民眾黨中央組織部在臉書發文表示，「我們不能再沉默，這份悲痛與沉重，讓我們選擇提前站出來。因為這不只是彭振聲副市長一個人的事，每一位夥伴，都是我們堅定守護的對象。也願真相早日揭露、不再被掩蓋。今日14:00，北檢見。我們以沉痛的心，堅定站出來。」

    一名不願具名的民眾黨人士向本報爆料，有一名南部民眾黨員在黨員群組內抱怨，他想去現場靜坐抗議，但又害怕抵達台北後，又解散，「民眾黨老是這樣動員人，又沒小用的解散散會，誰直接去問黃國昌有沒有（要）不解散現場靜坐到底，又死人了，主席還這樣扭扭捏捏是要怎麼挺？」

    該名黨員強調，若要搞靜坐，他下班馬上搭車上去、或是開車上去，希望在現場的支持者能問黃國昌，或公開宣布靜坐到底，這樣南部支持者才願意上去拚。

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