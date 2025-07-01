蘇巧慧訪美號召「作伙來罷」 揪海外青年守護台灣民主

蘇巧慧前往美國紐約，與當地的台灣青年座談。（蘇巧慧辦公室提供）

2025/07/01 16:17

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨立委、新北市黨部主委蘇巧慧近日訪問美國，當地時間6月30日在紐約與台灣青年對談，「大罷免」議題成為焦點。蘇巧慧強調，公民社會不斷推進台灣的民主進程，民進黨會與公民團體並肩同行，持續為了恢復國會秩序、維護台灣競爭力而努力。此外，她也與青年拉起「守護台灣，作伙來罷」旗幟合影，現場氣氛熱絡。

蘇巧慧規劃6月30日至7月8日前往美國訪問，除預計拜訪參、眾議院，以及華府重要智庫單位、學界代表，也與海外僑胞共同舉辦見面會，盼能進一步深化台灣民主。

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蘇巧慧說明，此次出訪受紐澤西台灣同鄉會與全美台灣同鄉會邀請，前往「美東夏令會」與「美三區夏令會」擔任講者，並先後前往紐約、華府、費城、馬里蘭等地，拜訪僑界團體，眾議院「中國特別委員會」、參議院「國會台灣連線」，以及與華府決策圈密切往來的智庫單位進行意見交流。

紐約首站，蘇巧慧與當地台灣青年對談，分享她過去在美國求學時的異地生活經驗。蘇指出，台灣是個相對年輕的民主政體，每次在重要的歷史轉捩點中，台灣的公民都會站出來，推進台灣的民主進程，而對於海外的台灣人，她也鼓勵大家在各自位置繼續說台灣的故事，讓更多人認識台灣，受台灣成功的故事感動，「在世界上多一份台灣的聲音，就多一份力量保障台灣的安全。」

蘇巧慧說，對於許多海外青年而言，其實「台灣就像一個品牌」，我們都在努力向世界推銷台灣，而就像市面上的所有品牌一樣，都需要有好的「說故事技巧」，讓眾人了解品牌背後的精神、脈絡與意涵。台灣作為世界上相對年輕的民主政體，需要有更多人願意走向世界，讓國際社會了解我們堅定守護家園、捍衛民主現況的信念，「台灣與國際民主盟友的目標一致，都是維護區域的穩定與和平」。

此外，對於現場青年關心的國內時事，蘇巧慧表示，在過去將近四十年的台灣民主化歷程中，公民社會一直扮演著關鍵的角色，從要求總統直選、國會全面改選的野百合學運，到反對陷入一中市場框架的太陽花運動，和過去一年以來要求國會恢復秩序的青年運動與大罷免浪潮，公民社會不斷推進台灣的民主進程。

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