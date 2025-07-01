罷免羅明才領銜人還原黑道威脅過程 吳柏瑋：與羅福助有關係

新店罷藍委羅明才領銜人吳柏瑋出面還原遭黑道脅過程。（記者翁聿煌攝）

2025/07/01 19:08

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區罷免藍委羅明才的提案領銜人吳柏瑋在6月推動二階罷免時，遭到地方黑道人士關切，威脅他停止罷免動作，警方積極偵辦，今天將涉案4嫌逮捕到案偵辦，吳柏瑋出面說明，他當初被請吃飯喝茶時，對方提到一名黃姓「兄弟」身分是前天道盟大哥羅福助（羅明才父親）的左右手，因此讓他覺得事態嚴重、心生恐懼，但是如今三階即將通過，他還是呼籲店民眾站出來支持罷免，讓新店人免於黑道恐懼。

羅明才陣營表示，不清楚吳柏瑋的說法，無法回應，他對於所有負面打壓影射不予回應，但保留法律追訴權利。

請繼續往下閱讀...

警方今天上午逮捕4名涉及威脅吳柏瑋的嫌犯到案偵辦中，吳柏瑋下午出面說明當初被威脅的過程，吳柏瑋說，上個月中選會通知二階罷免尚需564份連署書補件前，他就接到地方人士邀約到烏來山區吃飯、還有喝茶時，對方委婉表達希望他推動罷免案到此為止，並且表示如果他願意停止罷免程序，還有好處可拿，甚至在他參選時提供協助，但吳柏瑋表示自己沒缺錢、也沒有要選舉，所以沒答應對方的要求。

吳柏瑋表示，一直到上個月18日，對方不死心，還掌握罷團的連署活動行程，直接到新店太平宮的連署站前堵他，讓他驚覺對方是認真的，而且還提到新店一位黃姓地方大哥的名字，黃姓大哥是以前羅福助的左右手，於是他晚上就在臉書發表「不自殺聲明」。

警方1日上午逮撼涉嫌脅威吳柏瑋的4名嫌犯，吳柏瑋則表示，尊重司法，他相信司法會保護好人民，他接下來還會繼續用堅定溫柔的方式，呼籲大家出來投罷免票，讓新店人不用再生活在黑道的恐懼中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法