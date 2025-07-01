傅崐萁反罷免猶如直銷大會 傅：拿麥克風那個不要講話

國民黨今天在花蓮市中正體育場舉行「反罷免團結大會」，邀請藍白立委、館長、黨主席朱立倫等人到場宣講反罷免，傅崐萁最後結束高呼口號帶動情緒。（傅崐萁辦公室提供）

2025/07/01 17:45

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨今天在花蓮市中正體育場舉行「反罷免團結大會」，邀請藍白立委、館長、黨主席朱立倫等人到場宣講反罷免，立委傅崐萁壓軸演講，活動準備結束前，傅崐萁率大家高喊口號，強調：「讓我聽到你的聲音」，傅高喊花蓮，但台下群眾回應相當小聲，主持人連忙用麥克風高喊加油，傅崐萁再喊一次，台下群眾依然小小聲，傅直接對著主持人喊：「拿麥克風那個不要講話」，最後傅重複鼓動數次，把現場群眾情緒炒高。

傅崐萁在支持者擁護下大進場，支持者揮國旗擠滿體育館。他上台致詞說，每天都忙到三更半夜要寫罷免答辯書實在沒空理，昨天看到罷免理由，真的無語問蒼天，其中竟然是因為他推動花東交通三法，難道東部人不能有高鐵，不能有環島高？真的欺負花蓮人，而財劃法平衡東西部發展，花蓮明年起每年多161億，老人換假牙、老人健保費都補助，執政者天天都在踐踏花蓮人，花蓮人要團結，再給他一點時間，完成蘇花安、花東快，讓代代子孫平平安安去台北。

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縣長徐榛蔚則說，司法的迫害已經在大家身邊，看了真的非常難過，曾幾何時，台灣落魄到現在這地步，大家小心翼翼你看我、我看你，講話都不敢大聲，都小小心心，語言的自由也沒有了，觀光旅遊行動自由也沒有了，司法迫害到極限、語言箝制，人的行為自由都被限制，把以前安和樂利民主的台灣找回來好不好！需要花蓮人守住花蓮，還要外縣市的親朋好友一起，打電話給他們，726投下不同意罷免，最重要就是守住161億元。

徐榛蔚致詞完後，傅崐萁帶著群眾高呼花蓮加油，但前面幾次台下群眾似乎忙著離場拿炒米粉，對台上傅崐萁的呼喊心不在焉，回應相當小聲，而由主持人拿麥克風大聲回應「加油」，但傅崐萁想聽到群眾親自高喊出來的大聲回應，因此直接在台上指著主持人說：「拿麥克風那個不要講話」，最後在多次拉抬後，現場氣氛才被傅崐萁炒高。

民進黨籍縣議員胡仁順就評論說，只要選舉前，花蓮的超級藍鑽講師傅崐萁，就會有大量這樣讓人熱血沸騰的演講大會，從花蓮各地載運民眾前來集會，用虛假的話術直接輸入王的思想，讓大家大聲多次、反覆的回應他，來引動群眾情緒，堪稱是傅崐萁的政治直銷大會。

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