基檢聲請延押張淵翔、吳國勝 法官裁准延押2個月

基隆地院今天裁准延押基隆市政府前民政處長張淵翔2個月。（資料照）

2025/07/01 15:59

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪涉造假連署案，上月底陸續聲請延押基隆市政府前民政處長張淵翔，與國民黨基隆市黨部前主委吳國勝。基隆地院提訊張淵翔、吳國勝，並召開延押庭聽取檢、辯意見後，今（1）日下午裁定延押張、吳2個月。

基隆地檢署上月26日向法院聲請延押張淵翔，法官隔天下午2時許召開延押庭，聽取檢辯雙方意見後，並未裁定是否延押，先將張還押基隆看守所。上月27日，檢方向法院聲請延押吳國勝，法官上月30日召開延押庭後，也未當庭裁定是否延押，將吳還押基隆看守所。

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法院今天下午裁定延押張淵翔，自本月6日起押2個月，禁止接見、通信；吳國勝則自本月8日起押2個月，並禁止接見、通信。

藍營罷免基隆市議員鄭文婷、張之豪涉造假連署案，目前共有4名被告在押，除了張淵翔（5月6日被押）、吳國勝（5月8日被押）外，還有罷免張之豪的領銜人游正義（5月21日被押）以及首波4月29日被押、罷免鄭文婷的領銜人紀文荃，與國民黨基隆市仁愛區服務處主任張金發。

紀文荃在羈押期滿前向法院聲請交保，法官上月17日裁定紀20萬元交保；紀也成為首名被羈押期滿前，獲交保的被告；張金發則於上月25日被裁准延押。

基隆地院今天裁准延押國民黨基隆市黨部前主委吳國勝2個月。（資料照）

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